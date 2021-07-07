https://ria.ru/20210707/tseny-1740355612.html
ФАС проверит рынки стройматериалов
ФАС проверит рынки стройматериалов - РИА Новости, 07.07.2021
ФАС проверит рынки стройматериалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T23:32
2021-07-07T23:32
2021-07-07T23:32
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом цен, сообщает ведомство.Росстат в среду сообщил, что стройматериалы в РФ за июнь подорожали на 6,75%, с начала года - уже на 19,63%."В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция. С целью контроля цен на них территориальные органы ФАС будут также проводить регулярный мониторинг.При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
https://realty.ria.ru/20210706/stroymaterialy-1740060249.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
ФАС проверит рынки стройматериалов
ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов в России