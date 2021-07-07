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ФАС проверит рынки стройматериалов
ФАС проверит рынки стройматериалов - РИА Новости, 07.07.2021
ФАС проверит рынки стройматериалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T23:32
2021-07-07T23:32
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом цен, сообщает ведомство.Росстат в среду сообщил, что стройматериалы в РФ за июнь подорожали на 6,75%, с начала года - уже на 19,63%."В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция. С целью контроля цен на них территориальные органы ФАС будут также проводить регулярный мониторинг.При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
ФАС проверит рынки стройматериалов
23:32 07.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов в России

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом цен, сообщает ведомство.
Росстат в среду сообщил, что стройматериалы в РФ за июнь подорожали на 6,75%, с начала года - уже на 19,63%.
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"В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция. С целью контроля цен на них территориальные органы ФАС будут также проводить регулярный мониторинг.
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры, подчеркивается в сообщении.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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