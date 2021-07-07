https://ria.ru/20210707/tseny-1740333207.html

Морковь с начала года подорожала почти в 2,5 раза

Морковь с начала года подорожала почти в 2,5 раза - РИА Новости, 07.07.2021

Морковь с начала года подорожала почти в 2,5 раза

Рост цен на морковь в России с 29 июня по 5 июля замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако с начала года она подорожала уже почти в 2,5 раза, при... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:16

2021-07-07T19:16

2021-07-07T19:16

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рост цен на морковь в России с 29 июня по 5 июля замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако с начала года она подорожала уже почти в 2,5 раза, при этом на отчетной неделе наконец подешевел картофель - на 3,2%, впервые после 35 недель непрерывного роста, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы - на 6,3%, помидоры - на 5,1%, картофель - на 3,2%, лук репчатый - на 1,3%. В то же время цены на морковь выросли на 5,4%, капусту белокочанную - на 3,6%, яблоки - на 0,1%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 5 июля картофель в России подорожал на 90,72%, капуста - на 81,12%, лук - на 38,31%. Морковь с начала года выросла в цене уже почти в 2,5 раза (на 147,13%), яблоки - на 7,9%, огурцы подешевели на 36,71%, помидоры - на 20,84%.За предыдущий период, с 22 по 28 июня, картофель вырос в цене на 3,39%, морковь - на 7,67%. Свежая белокочанная капуста тогда подорожала на 3,58%, яблоки - на 0,12%, репчатый лук подешевел на 0,56%, огурцы - на 6,79%, томаты - на 3,15%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,5%.С 29 июня по 5 июля в России выросли цены на баранину (на 0,5%), обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях, на 0,4%), маргарин, стерилизованное молоко, сычужные сыры (на 0,3%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мороженую рыбу, печенье и водку (на 0,2%).Цены на говядину, свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог, соль увеличились на 0,1%. Полукопченая и варено-копченая колбаса, сливочное масло подешевели на 0,2%, вареная колбаса, сметана и черный чай - на 0,1%.Свекла в России за июнь подорожала на 58,4% по сравнению с маем текущего года, морковь - на 37%, картофель - на 20,3%, при этом огурцы подешевели на 21,8%, помидоры - на 16,2%, бананы - на 4,5%, говорится в сообщении Росстата."В июне прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую - 58,4%, морковь - 37%, картофель - 20,3%, капусту белокочанную свежую - 14,3%, виноград - 2,8%. Вместе с тем цены на огурцы снизились на 21,8%, помидоры - на 16,2%, бананы - на 4,5%, чеснок - на 4,4%, зелень и грибы свежие - на 2,7% и 2,2% соответственно", - сообщает статистическое ведомство.Среди прочих продовольственных товаров в июне подорожали майонез (на 2,7%), живая и охлажденная рыба (на 2,4%), баранина (кроме бескостного мяса), говяжья печень, маргарин, карамель, ужин в ресторане (на 1,6-1,9%).В свою очередь бескостная свинина, соленая, маринованная, копченая рыба, рыбные натуральные консервы и консервы с добавлением масла, мясные консервы для детского питания, овсяная и перловая крупы, горох и фасоль, шоколадные конфеты, сгущенное молоко с сахаром, сливочное мороженое стали дороже на 1,2-1,5%. Цены на пшено и отдельные виды алкогольных напитков снизились на 0,1-0,4%.В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в июне подорожали на 0,55% по сравнению с маем (к декабрю прошлого года - на 3,6%, по сравнению с июнем 2020 года - на 7,93%), крупа и бобовые - на 0,9% (к началу года - на 4,89%, в годовом выражении - на 7,26%), макаронные изделия - на 0,01% (по сравнению с началом года - на 4,06%, в годовом выражении - на 7,83%).Мясо и птица стали дороже на 0,73% по сравнению с маем (по сравнению с началом года - на 9,04%, в годовом выражении - на 11,5%), рыба и морепродукты - на 1,06% (по сравнению с началом года - на 5,57%, в годовом выражении - на 9,14%), молоко и молочная продукция - на 0,39% (по сравнению с началом года - на 2,38%, в годовом выражении - на 3,77%), сливочное масло - на 0,36% (к началу года - на 2,6%, в годовом выражении - на 4,67%).

https://ria.ru/20210705/sistema-1739856690.html

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика