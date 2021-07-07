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На Украине "Люблинский треугольник" назвали альтернативой "русскому миру"
На Украине "Люблинский треугольник" назвали альтернативой "русскому миру" - РИА Новости, 07.07.2021
На Украине "Люблинский треугольник" назвали альтернативой "русскому миру"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру" и выразил надежду, что к этому формату... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:47
2021-07-07T10:47
россия
дмитрий кулеба
нато
дмитрий песков
люблин
литва
в мире
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КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру" и выразил надежду, что к этому формату присоединится "демократическая Белоруссия".Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура."Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в среду.Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату "демократической Белоруссии". "Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего", - заявил министр.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подписал с главами МИД Литвы и Польши в Вильнюсе три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО."Мы, главы МИД "Люблинского треугольника", подписали два документа и утвердили еще один, в общем три документа. Первый документ — это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба.По его словам, второй документ – это "дорожная карта" развития "Люблинского треугольника", которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам.Кулеба также сообщил, что третий документ – это план мер по противодействию дезинформации. "Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия не только чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", - сказал министр.
https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html
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россия, дмитрий кулеба, нато, дмитрий песков, люблин, литва, в мире
На Украине "Люблинский треугольник" назвали альтернативой "русскому миру"
10:47 07.07.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру" и выразил надежду, что к этому формату присоединится "демократическая Белоруссия".
Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.
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"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в среду.
Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату "демократической Белоруссии". "Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего", - заявил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подписал с главами МИД Литвы и Польши в Вильнюсе три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.
"Мы, главы МИД "Люблинского треугольника", подписали два документа и утвердили еще один, в общем три документа. Первый документ — это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба.
По его словам, второй документ – это "дорожная карта" развития "Люблинского треугольника", которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам.
Кулеба также сообщил, что третий документ – это план мер по противодействию дезинформации. "Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия не только чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", - сказал министр.
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