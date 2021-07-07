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Власти помогут с транспортировкой тел погибших при крушении Ан-26

Власти помогут с транспортировкой тел погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Власти помогут с транспортировкой тел погибших при крушении Ан-26

Власти Камчатки окажут содействие в транспортировке тел погибших при крушении Ан-26 после следственных действий, сообщил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:22

2021-07-07T13:22

2021-07-07T13:22

крушение ан-26 на камчатке

владимир солодов

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Власти Камчатки окажут содействие в транспортировке тел погибших при крушении Ан-26 после следственных действий, сообщил глава региона Владимир Солодов.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел."Будем оказывать содействие в транспортировке тел после прохождения необходимой экспертизы со стороны следственных органов", - сообщил Солодов на видео, опубликованном на сайте правительства региона.

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, владимир солодов, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия