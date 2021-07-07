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Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы - РИА Новости, 07.07.2021
Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь семь процентов граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T06:04
2021-07-07T13:41
россия
общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь семь процентов граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить десять процентов опрошенных, 50-100 тысяч — 20%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%, выяснили аналитики.Около девяти процентов россиян допускают траты от 200 до 300 тысяч рублей на свадебную церемонию, шесть процентов — от 300 до 400 тысяч рублей. Еще четыре процента граждан могут потратить на церемонию 400-500 тысяч рублей, свыше 500 тысяч — семь процентов. При этом семь процентов опрошенных заявили о том, что у них нет денег на свадьбу.Нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.Почти две трети россиян (64%) нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию.Еще 17% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители — это поможет провести торжество на высоком уровне. Около 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.Банки проводили собеседование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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россия, общество
Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
06:04 07.07.2021 (обновлено: 13:41 07.07.2021)
 
© АГН "Москва" / Максим МишинДворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта
Дворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© АГН "Москва" / Максим Мишин

Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь семь процентов граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить десять процентов опрошенных, 50-100 тысяч — 20%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%, выяснили аналитики.
Около девяти процентов россиян допускают траты от 200 до 300 тысяч рублей на свадебную церемонию, шесть процентов — от 300 до 400 тысяч рублей. Еще четыре процента граждан могут потратить на церемонию 400-500 тысяч рублей, свыше 500 тысяч — семь процентов. При этом семь процентов опрошенных заявили о том, что у них нет денег на свадьбу.
Нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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Почти две трети россиян (64%) нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию.
Еще 17% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители — это поможет провести торжество на высоком уровне. Около 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.
Банки проводили собеседование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 
РоссияОбщество
 
 
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