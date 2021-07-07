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Суд вынес приговор жительнице Крыма, собиравшей деньги для ИГ*
Суд вынес приговор жительнице Крыма, собиравшей деньги для ИГ* - РИА Новости, 07.07.2021
Суд вынес приговор жительнице Крыма, собиравшей деньги для ИГ*
Южный окружной военный суд в среду приговорил к четырем годам и шести месяцам заключения жительницу Крыма Нину Малахову, собиравшую деньги для террористической... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:27
2021-07-07T18:27
россия
исламское государство
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил к четырем годам и шести месяцам заключения жительницу Крыма Нину Малахову, собиравшую деньги для террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам представитель суда.По его словам, с декабря 2015 года по июнь 2018 года Малахова под видом благотворительной помощи собрала для ИГ более 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности"."В соответствии с приговором суда Малахова признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210702/srok-1739524172.html
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россия, исламское государство, происшествия
Суд вынес приговор жительнице Крыма, собиравшей деньги для ИГ*
18:27 07.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд приговорил к 4,5 годам жительницу Крыма, собиравшую деньги для ИГ*

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил к четырем годам и шести месяцам заключения жительницу Крыма Нину Малахову, собиравшую деньги для террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, с декабря 2015 года по июнь 2018 года Малахова под видом благотворительной помощи собрала для ИГ более 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
"В соответствии с приговором суда Малахова признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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