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Суд отказался прекращать дело против блогера Била по примирению сторон
Суд отказался прекращать дело против блогера Била по примирению сторон - РИА Новости, 07.07.2021
Суд отказался прекращать дело против блогера Била по примирению сторон
Пресненский суд Москвы отказался прекращать дело блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), устроившего крупное ДТП в центре столицы, несмотря на то, что об этом... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:47
2021-07-07T11:56
эдвард бил (блогер)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался прекращать дело блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), устроившего крупное ДТП в центре столицы, несмотря на то, что об этом просили как обвиняемый, так и потерпевшая сторона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано."Судом отказано в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитников о прекращении уголовного дела в отношении Биля Эдуарда в связи с примирением сторон", - сказала собеседница агентства.Также на состоявшемся сегодня предварительном слушании до 30 декабря была продлена мера пресечения Билу, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в виде запрета определённых действий.Первое заседание по существу назначено на 14 июля.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под запретом определенных действий: не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
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эдвард бил (блогер), москва, происшествия
Суд отказался прекращать дело против блогера Била по примирению сторон
11:47 07.07.2021 (обновлено: 11:56 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Суд отказался прекращать дело о крупном ДТП против блогера Эдварда Била по примирению сторон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался прекращать дело блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), устроившего крупное ДТП в центре столицы, несмотря на то, что об этом просили как обвиняемый, так и потерпевшая сторона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.
Эдвард Бил. Кадр видео МВД
8 апреля, 10:55
Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
"Судом отказано в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитников о прекращении уголовного дела в отношении Биля Эдуарда в связи с примирением сторон", - сказала собеседница агентства.
Также на состоявшемся сегодня предварительном слушании до 30 декабря была продлена мера пресечения Билу, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в виде запрета определённых действий.
Первое заседание по существу назначено на 14 июля.
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Михаил Барщевский о судьбе блогера Эдварда Била и штрафах соцсетей. ВИДЕО
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под запретом определенных действий: не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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