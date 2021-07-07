https://ria.ru/20210707/strakhovka-1740188417.html

Родственники жертв крушения Ан-26 на Камчатке получат страховые выплаты

Родственники жертв крушения Ан-26 на Камчатке получат страховые выплаты - РИА Новости, 07.07.2021

Родственники жертв крушения Ан-26 на Камчатке получат страховые выплаты

Родственникам погибших в авиакатастрофе с Ан-26 на Камчатке выплатят страховые выплаты по 2 миллиона рублей и от аэропорта - еще по 1 миллиону рублей, рассказал РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T02:11

2021-07-07T02:11

2021-07-07T13:15

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в авиакатастрофе с Ан-26 на Камчатке выплатят страховые выплаты по 2 миллиона рублей и от аэропорта - еще по 1 миллиону рублей, рассказал на совещании Петропавловске Камчатском в среду глава аэропортов Камчатки Александр Журавлев.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."По выплатам. Все пассажиры и экипаж были застрахованы. Поэтому на пассажиров (родственникам погибших -ред.) будет выплачено страховой компанией по 2 миллиона 25 тысяч рублей и от авиакомпании на каждого пассажира (родственникам погибших -ред.) - по 1 миллиону рублей", - сказал Журавлев.По данным камчатского МЧС, спасатели, которые направляются на место крушения самолета пассажирского Ан-26 в Тигильском районе Камчатки к подножью сопки на квадроциклах утром среды, изменили маршрут из-за плохой видимости. Ночью добраться до места не удалось. Вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков запланирован с учетом погодных условий, уточнили в ведомстве.Министр транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько оперативно вылетели на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения.

https://ria.ru/20210707/traur-1740187755.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия