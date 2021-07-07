https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html

Литва построит стену на границе с Белоруссией

Литва построит стену на границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2021

Литва построит стену на границе с Белоруссией

Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:19

2021-07-07T14:19

2021-07-07T16:31

ингрида шимоните

александр лукашенко

минск

белоруссия

вильнюс

литва

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.Вильнюс в последнее время фиксирует рост числа нелегальных мигрантов с территории соседней республики. По словам Шимоните, с 1 июня задержали более тысячи человек. В свою очередь, Александр Лукашенко говорил, что больше не будет сдерживать поток приезжающих в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Мы начнем строительство дополнительного физического барьера, который разделит Литву и Беларусь, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции", — приводит слова Шимоните агентство Рейтер.Также она заявила, что для патрулирования границы будет задействована армия.Ранее Лукашенко сказал, что Евросоюз пытается превратить Белоруссию в "отстойник" для мигрантов. Этим он объяснил негативную реакцию ЕС на решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии после секторальных экономических санкций со стороны Брюсселя.После президентских выборов в августе прошлого года, победу на которых одержал Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Часть оппозиционеров, включая оппонента Лукашенко на выборах, Светлану Тихановскую, выехала в Литву. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.После выборов западные страны начали вводить против Белоруссии различные ограничения.

https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html

https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html

https://ria.ru/20210706/posolstvo-1740177013.html

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вильнюс

литва

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ингрида шимоните, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, литва, в мире