Литва построит стену на границе с Белоруссией
14:19 07.07.2021 (обновлено: 16:31 07.07.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер Литвы Шимоните заявила, что Вильнюс начнет строительство стены на границе с Белоруссией
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Вильнюс в последнее время фиксирует рост числа нелегальных мигрантов с территории соседней республики. По словам Шимоните, с 1 июня задержали более тысячи человек. В свою очередь, Александр Лукашенко говорил, что больше не будет сдерживать поток приезжающих в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
"Мы начнем строительство дополнительного физического барьера, который разделит Литву и Беларусь, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции", — приводит слова Шимоните агентство Рейтер.
Также она заявила, что для патрулирования границы будет задействована армия.
Ранее Лукашенко сказал, что Евросоюз пытается превратить Белоруссию в "отстойник" для мигрантов. Этим он объяснил негативную реакцию ЕС на решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии после секторальных экономических санкций со стороны Брюсселя.
После президентских выборов в августе прошлого года, победу на которых одержал Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Часть оппозиционеров, включая оппонента Лукашенко на выборах, Светлану Тихановскую, выехала в Литву. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
После выборов западные страны начали вводить против Белоруссии различные ограничения.
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