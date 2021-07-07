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В Перми завели дело о подделке справки о COVID-19
В Перми завели дело о подделке справки о COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
В Перми завели дело о подделке справки о COVID-19
Следователи возбудили дело на 59-летнюю пермячку, причастную к изготовлению за вознаграждение пяти поддельных медицинских справок об отсутствии COVID-19,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:56
2021-07-07T18:56
2021-07-07T18:56
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происшествия
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ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело на 59-летнюю пермячку, причастную к изготовлению за вознаграждение пяти поддельных медицинских справок об отсутствии COVID-19, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным ведомства, женщина в июне 2020 года за денежное вознаграждение сделала пять подложных медицинских справок о якобы проведенных в больнице Перми тестах, результаты которых свидетельствовали об отсутствии в организме человека РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). Таким образом, она освободила своих "клиентов" от прохождения тестов в законном порядке."Пресечена противоправная деятельность 59-летней местной жительницы. СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка в целях его сбыта и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей)", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД и сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Перми.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, пермский край, происшествия
В Перми завели дело о подделке справки о COVID-19
В Перми следователи возбудили дело о подделке справки об отсутствии COVID-19