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В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19
В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19
Первое уголовное дело о внесении ложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации от COVID-19 возбуждено в Псковской области, сообщили в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:52
2021-07-07T17:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Первое уголовное дело о внесении ложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации от COVID-19 возбуждено в Псковской области, сообщили в региональном управлении полиции."Отделением дознания МО МВД России "Невельский" расследуется уголовное дело по факту внесения подложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, факт был выявлен в медицинском учреждении на территории города Невеля. Обстоятельства уточняются.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, псковская область, происшествия
В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19
17:52 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Псковской области возбудили первое уголовное дело о подделке справки о вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Первое уголовное дело о внесении ложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации от COVID-19 возбуждено в Псковской области, сообщили в региональном управлении полиции.
"Отделением дознания МО МВД России "Невельский" расследуется уголовное дело по факту внесения подложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, факт был выявлен в медицинском учреждении на территории города Невеля. Обстоятельства уточняются.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:55Распространение коронавируса
В Петербурге задержали курьеров, продававших поддельные справки о COVID
 
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