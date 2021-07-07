https://ria.ru/20210707/spravka-1740315374.html

В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19

В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

В Псковской области возбудили первое дело о подделке справки о COVID-19

Первое уголовное дело о внесении ложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации от COVID-19 возбуждено в Псковской области, сообщили в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:52

2021-07-07T17:52

2021-07-07T17:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

псковская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Первое уголовное дело о внесении ложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации от COVID-19 возбуждено в Псковской области, сообщили в региональном управлении полиции."Отделением дознания МО МВД России "Невельский" расследуется уголовное дело по факту внесения подложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, факт был выявлен в медицинском учреждении на территории города Невеля. Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20210705/covid-1739910164.html

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