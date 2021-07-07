https://ria.ru/20210707/spasateli-1740437611.html
Более 8 тысяч патрулирований на водных объектах провели в Москве
Более 8 тысяч патрулирований на водных объектах провели в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Более 8 тысяч патрулирований на водных объектах провели в Москве
Более 8 тысяч патрулирований на водных объектах и почти 30 тысяч профилактических бесед провели московские спасатели с начала календарного лета, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-07T15:49
2021-07-07T15:49
2021-07-08T14:17
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч патрулирований на водных объектах и почти 30 тысяч профилактических бесед провели московские спасатели с начала календарного лета, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства."В летний период московские спасатели усиливают патрулирование водных объектов... С начала календарного лета провели уже около 8,8 тысячи патрулирований и почти 30 тысяч профилактических бесед. За последние 10 лет на водоемах столицы спасены более 1470 человек. При этом благодаря профилактической работе количество происшествий на воде за эти годы снизилось более чем в 1,5 раза", - говорится в сообщении.В Комплексе отметили, что в городе работают 24 поисково-спасательные станции, на них служат более 330 спасателей на воде.
https://ria.ru/20210708/proekt-1740436672.html
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