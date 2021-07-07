https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html

Совбез отметил рост числа кибератак на Россию

Совбез отметил рост числа кибератак на Россию - РИА Новости, 07.07.2021

Совбез отметил рост числа кибератак на Россию

Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:18

2021-07-07T11:18

2021-07-07T11:53

олег храмов

россия

кибербезопасность

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов."Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 год рост составил 3,5 раза", - сказал Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.Он также напомнил, что за последние 5 лет существенно выросло общее число компьютерных преступлений – с 65 тысяч до 510 тысяч."Такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам. Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", - отметил замсекретаря Совбеза.Храмов уточнил, что в 2020 году существенную часть компьютерных преступлений в РФ составили кражи и мошенничества (173 тысячи и 210 тысяч преступлений соответственно)."Важно отойти о практики "латания дыр", нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях. Такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегически национальный приоритет", - подчеркнул он.Как отмечал в июне заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в минувшем году совершено свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России, по большей части - с территории США, Германии и Нидерландов.В начале июля стало известно, что президент Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ. Информационная безопасность в документе названа новым стратегическим национальным приоритетом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/bayden-1739817187.html

https://ria.ru/20210701/kiberataki-1739468000.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег храмов, россия, кибербезопасность, безопасность