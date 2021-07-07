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Совбез отметил рост числа кибератак на Россию
Совбез отметил рост числа кибератак на Россию - РИА Новости, 07.07.2021
Совбез отметил рост числа кибератак на Россию
Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:18
2021-07-07T11:53
олег храмов
россия
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов."Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 год рост составил 3,5 раза", - сказал Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.Он также напомнил, что за последние 5 лет существенно выросло общее число компьютерных преступлений – с 65 тысяч до 510 тысяч."Такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам. Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", - отметил замсекретаря Совбеза.Храмов уточнил, что в 2020 году существенную часть компьютерных преступлений в РФ составили кражи и мошенничества (173 тысячи и 210 тысяч преступлений соответственно)."Важно отойти о практики "латания дыр", нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях. Такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегически национальный приоритет", - подчеркнул он.Как отмечал в июне заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в минувшем году совершено свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России, по большей части - с территории США, Германии и Нидерландов.В начале июля стало известно, что президент Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ. Информационная безопасность в документе названа новым стратегическим национальным приоритетом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/bayden-1739817187.html
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олег храмов, россия, кибербезопасность, безопасность
Совбез отметил рост числа кибератак на Россию
11:18 07.07.2021 (обновлено: 11:53 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Секретарь Совбеза заявил, что число особо опасных кибератак на Россию за год выросло в 3,5 раза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
"Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 год рост составил 3,5 раза", - сказал Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.
Он также напомнил, что за последние 5 лет существенно выросло общее число компьютерных преступлений – с 65 тысяч до 510 тысяч.
"Такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам. Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", - отметил замсекретаря Совбеза.
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Храмов уточнил, что в 2020 году существенную часть компьютерных преступлений в РФ составили кражи и мошенничества (173 тысячи и 210 тысяч преступлений соответственно).
"Важно отойти о практики "латания дыр", нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях. Такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегически национальный приоритет", - подчеркнул он.
Как отмечал в июне заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в минувшем году совершено свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России, по большей части - с территории США, Германии и Нидерландов.
В начале июля стало известно, что президент Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ. Информационная безопасность в документе названа новым стратегическим национальным приоритетом.
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