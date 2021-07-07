https://ria.ru/20210707/soobschenie-1740342354.html

Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити

Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити - РИА Новости, 07.07.2021

Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити

Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:23

2021-07-07T20:23

2021-07-07T20:23

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589519694_5:0:1920:1077_1920x0_80_0_0_f782e5d240a21c15d2ae4bbc93ecf255.jpg

МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза."Совет гражданской авиации в силу полномочий, предоставленных ему законом, в эту среду, 7 июля, издал постановление № 144-2021, на основании которого приостанавливаются воздушные перевозки в Республику Гаити и из неё", - говорится в сообщении на сайте регулятора.В исключительных случаях самолетам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Ла-Исабела для перевозки граждан Доминиканской Республики и аккредитованного иностранного дипломатического персонала.Министерство обороны Доминиканской республики по итогам заседания совета безопасности проводит наземную, морскую и сухопутную операцию для защиты границы с Гаити, чтобы предотвратить исход гаитян после убийства президента Жовенеля Моиза и возможные беспорядки.Президент Гаити скончался 7 июля, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Супруга президента Мартин Моиз выжила в покушении и получает медицинскую помощь.

https://ria.ru/20210707/gaiti-1740304714.html

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире