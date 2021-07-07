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Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити
Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити
Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:23
2021-07-07T20:23
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза."Совет гражданской авиации в силу полномочий, предоставленных ему законом, в эту среду, 7 июля, издал постановление № 144-2021, на основании которого приостанавливаются воздушные перевозки в Республику Гаити и из неё", - говорится в сообщении на сайте регулятора.В исключительных случаях самолетам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Ла-Исабела для перевозки граждан Доминиканской Республики и аккредитованного иностранного дипломатического персонала.Министерство обороны Доминиканской республики по итогам заседания совета безопасности проводит наземную, морскую и сухопутную операцию для защиты границы с Гаити, чтобы предотвратить исход гаитян после убийства президента Жовенеля Моиза и возможные беспорядки.Президент Гаити скончался 7 июля, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Супруга президента Мартин Моиз выжила в покушении и получает медицинскую помощь.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити
20:23 07.07.2021
 
© Фото : Pixapay/ LouiseBrodeurДоминикана
Доминикана - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Pixapay/ LouiseBrodeur

Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити после убийства президента Моиза

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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза.
"Совет гражданской авиации в силу полномочий, предоставленных ему законом, в эту среду, 7 июля, издал постановление № 144-2021, на основании которого приостанавливаются воздушные перевозки в Республику Гаити и из неё", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
В исключительных случаях самолетам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Ла-Исабела для перевозки граждан Доминиканской Республики и аккредитованного иностранного дипломатического персонала.
Министерство обороны Доминиканской республики по итогам заседания совета безопасности проводит наземную, морскую и сухопутную операцию для защиты границы с Гаити, чтобы предотвратить исход гаитян после убийства президента Жовенеля Моиза и возможные беспорядки.
Президент Гаити скончался 7 июля, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Супруга президента Мартин Моиз выжила в покушении и получает медицинскую помощь.
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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