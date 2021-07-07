https://ria.ru/20210707/sochi-1740328918.html
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи - РИА Новости, 07.07.2021
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:53
2021-07-07T18:53
2021-07-07T18:55
россия
хост (провинция)
космос - риа наука
роскосмос
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740328292_0:411:2896:2040_1920x0_80_0_0_d47ec47a705559ecb7d2315b5f5c21b3.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В"."Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter, сопровождаемом двумя снимками, сделанными 6 июля.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась.
россия
хост (провинция)
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740328292_121:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_4f00f77f972b62965ffe6335c2a8ec93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хост (провинция), космос - риа наука, роскосмос, сочи, происшествия
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи
18:53 07.07.2021 (обновлено: 18:55 07.07.2021)
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником