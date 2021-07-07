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"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи - РИА Новости, 07.07.2021
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:53
2021-07-07T18:55
россия
хост (провинция)
космос - риа наука
роскосмос
сочи
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В"."Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter, сопровождаемом двумя снимками, сделанными 6 июля.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась.
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россия, хост (провинция), космос - риа наука, роскосмос, сочи, происшествия
"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи
18:53 07.07.2021 (обновлено: 18:55 07.07.2021)
 
© Фото : РоскосмосСпутниковые снимки подтопленного из-за дождей Сочи
Спутниковые снимки подтопленного из-за дождей Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Роскосмос

"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В".
"Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter, сопровождаемом двумя снимками, сделанными 6 июля.
В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась.
© Фото : РоскосмосСпутниковые снимки подтопленного из-за дождей Сочи
Спутниковые снимки подтопленного из-за дождей Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Роскосмос
Спутниковые снимки подтопленного из-за дождей Сочи
 
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