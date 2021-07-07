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"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи

"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи - РИА Новости, 07.07.2021

"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи

"Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:53

2021-07-07T18:53

2021-07-07T18:55

россия

хост (провинция)

космос - риа наука

роскосмос

сочи

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимки подтопленного ливнями Сочи, снятые российским спутником "Канопус-В"."Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника "Канопус-В", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter, сопровождаемом двумя снимками, сделанными 6 июля.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась.

россия

хост (провинция)

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хост (провинция), космос - риа наука, роскосмос, сочи, происшествия