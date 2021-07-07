https://ria.ru/20210707/sk-1740273132.html
В Костромской области девочка умерла от огнестрельного ранения
В Костромской области девочка умерла от огнестрельного ранения - РИА Новости, 07.07.2021
В Костромской области девочка умерла от огнестрельного ранения
Следствие устанавливает обстоятельства гибели 4-летней девочки в Костромской области, которую привезли в больницу с огнестрельным ранением, сообщает в среду... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:07
2021-07-07T15:07
2021-07-07T15:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
буйский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Следствие устанавливает обстоятельства гибели 4-летней девочки в Костромской области, которую привезли в больницу с огнестрельным ранением, сообщает в среду управление СК РФ по региону."По данным следствия, 6 июля 2021 года жительница одной из деревень Буйского района доставила в районную больницу свою малолетнюю дочь с огнестрельным ранением в состоянии клинической смерти. В отделении реанимации девочка скончалась", - говорится в сообщении.По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. По какой статье возбуждено дело и другие детали случившегося следствие не разглашает."При осмотре на территории домовладения следователем обнаружено охотничье ружье, принадлежность которого устанавливается", - сообщает СУСК.Следователем назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, получен характеризующий материал на семью, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210705/sk-1739912854.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, буйский район, происшествия
В Костромской области девочка умерла от огнестрельного ранения
В Костромской области четырехлетняя девочка умерла от огнестрельного ранения