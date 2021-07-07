https://ria.ru/20210707/siriya-1740196392.html

Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии

Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии - РИА Новости, 07.07.2021

Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии

Россия настаивает на прекращении работы трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:34

2021-07-07T07:34

2021-07-07T07:34

война в сирии

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НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Россия настаивает на прекращении работы трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев."В настоящее время, нам кажется, что это уже является анахронизмом. Этот механизм изжил себя", - сказал Лаврентьев на встрече по Сирии в "астанинском формате".Он отметил, что, по мнению российской стороны, данный механизм был временной мерой, поскольку был принят в 2014 году, когда сирийское правительство не контролировало большую часть границы с соседними государствами."Поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы этот механизм был свернут, чтобы не продлевать деятельность трансграничной помощи", - подчеркнул Лаврентьев.Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) проходит в Нур-Султане 7-8 июля.

https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html

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