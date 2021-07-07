Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии - РИА Новости, 07.07.2021
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:15
2021-07-07T07:15
война в сирии
россия
александр лаврентьев
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938475_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_c23202dc45f65cc476cbb5a1ddab8a59.jpg
НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы надеемся, как я уже сказал, что все-таки на так называемом коллективном Западе примут решение по пересмотру, корректировке своей позиции по Сирии, в пользу такой больше гуманитарной составляющей социально-экономической направленности", - сказал Лаврентьев.Он отметил, что прошедший в Женеве саммит президентов России и США, где помимо других вопросов обсуждалось сирийское урегулирование, был конструктивным и обнадеживающим.Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) пройдет в Нур-Султане 7-8 июля.
https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938475_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_4730130dde67fcf821bd97e7840d5ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лаврентьев, сирия, сша, в мире
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:15 07.07.2021
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : SANA

Спецпредставитель президента: Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы надеемся, как я уже сказал, что все-таки на так называемом коллективном Западе примут решение по пересмотру, корректировке своей позиции по Сирии, в пользу такой больше гуманитарной составляющей социально-экономической направленности", - сказал Лаврентьев.
Кадр видео авиаудара по базе проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии
29 июня, 04:05Война в Сирии
Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии
Он отметил, что прошедший в Женеве саммит президентов России и США, где помимо других вопросов обсуждалось сирийское урегулирование, был конструктивным и обнадеживающим.
Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) пройдет в Нур-Султане 7-8 июля.
 
Война в СирииРоссияАлександр ЛаврентьевСирияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
Лента новостейМолния