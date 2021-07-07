https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html

Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии

Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии - РИА Новости, 07.07.2021

Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии

Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:15

2021-07-07T07:15

2021-07-07T07:15

война в сирии

россия

александр лаврентьев

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938475_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_c23202dc45f65cc476cbb5a1ddab8a59.jpg

НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы надеемся, как я уже сказал, что все-таки на так называемом коллективном Западе примут решение по пересмотру, корректировке своей позиции по Сирии, в пользу такой больше гуманитарной составляющей социально-экономической направленности", - сказал Лаврентьев.Он отметил, что прошедший в Женеве саммит президентов России и США, где помимо других вопросов обсуждалось сирийское урегулирование, был конструктивным и обнадеживающим.Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) пройдет в Нур-Султане 7-8 июля.

https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html

россия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лаврентьев, сирия, сша, в мире