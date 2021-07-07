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Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии - РИА Новости, 07.07.2021
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:15
2021-07-07T07:15
2021-07-07T07:15
война в сирии
россия
александр лаврентьев
сирия
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в мире
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НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что на Западе произойдёт пересмотр позиции по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы надеемся, как я уже сказал, что все-таки на так называемом коллективном Западе примут решение по пересмотру, корректировке своей позиции по Сирии, в пользу такой больше гуманитарной составляющей социально-экономической направленности", - сказал Лаврентьев.Он отметил, что прошедший в Женеве саммит президентов России и США, где помимо других вопросов обсуждалось сирийское урегулирование, был конструктивным и обнадеживающим.Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) пройдет в Нур-Султане 7-8 июля.
https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html
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россия, александр лаврентьев, сирия, сша, в мире
Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
Спецпредставитель президента: Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии