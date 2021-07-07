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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210707/simferopol-1740292473.html
На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС
На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС - РИА Новости, 07.07.2021
На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС
Проливные дожди и шквальный ветер обрушатся на Симферополь во второй половине среды, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:18
2021-07-07T17:18
сергей аксенов (политик)
керчь
ялта
происшествия
туризм
подтопления в крыму
туризм
туристы
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Проливные дожди и шквальный ветер обрушатся на Симферополь во второй половине среды, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму."В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 7 июля в городе ожидаются сильный ливень, гроза, град, ветер со скоростью 20-25 метров в секунду", – говорится в сообщении.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают избегать подземных переходов и других помещений, которые могут оказаться в зоне подтопления.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. В результате сильных ливней затопило Керчь и Ялту, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Больше всего пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, а из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению. В среду, 7 июля, глава республики Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в Крыму практически устранены, а отдыху туристов на полуострове ничего не мешает.
https://ria.ru/20210707/krym-1740272030.html
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сергей аксенов (политик), керчь, ялта, происшествия, подтопления в крыму, туризм, туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, республика крым
На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС
17:18 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк

МЧС: на Симферополь надвигается стихия, есть вероятность возникновения ЧС

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Проливные дожди и шквальный ветер обрушатся на Симферополь во второй половине среды, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.
"В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 7 июля в городе ожидаются сильный ливень, гроза, град, ветер со скоростью 20-25 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают избегать подземных переходов и других помещений, которые могут оказаться в зоне подтопления.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Последствия подтопления в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Последствия подтопления в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. В результате сильных ливней затопило Керчь и Ялту, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.
Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Больше всего пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, а из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению.
В среду, 7 июля, глава республики Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в Крыму практически устранены, а отдыху туристов на полуострове ничего не мешает.
Отдыхающие загорают на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 15:02Туризм
Последствия потопа в Крыму устранили, заявил Аксенов
 
ТуризмСергей Аксенов (политик)КерчьЯлтаПроисшествияПодтопления в КрымуТуризмтуристыНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольРеспублика Крым
 
 
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