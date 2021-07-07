https://ria.ru/20210707/simferopol-1740292473.html

На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС

На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС - РИА Новости, 07.07.2021

На Симферополь обрушатся ливень и шквальный ветер, предупреждает МЧС

Проливные дожди и шквальный ветер обрушатся на Симферополь во второй половине среды, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:18

2021-07-07T17:18

2021-07-07T17:18

сергей аксенов (политик)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Проливные дожди и шквальный ветер обрушатся на Симферополь во второй половине среды, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму."В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 7 июля в городе ожидаются сильный ливень, гроза, град, ветер со скоростью 20-25 метров в секунду", – говорится в сообщении.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают избегать подземных переходов и других помещений, которые могут оказаться в зоне подтопления.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. В результате сильных ливней затопило Керчь и Ялту, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Больше всего пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, а из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению. В среду, 7 июля, глава республики Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в Крыму практически устранены, а отдыху туристов на полуострове ничего не мешает.

https://ria.ru/20210707/krym-1740272030.html

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ялта

симферополь

республика крым

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