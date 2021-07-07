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"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО - РИА Новости, 07.07.2021
"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
Ракетные стрельбы, высадка морского десанта, полеты авиации и взаимодействие флотов — в совместных учениях Украины и НАТО Sea Breeze 2021 участвуют около пяти... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:00
2021-07-07T07:59
sea breeze
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
военно-морские силы сша
владимир зеленский
сергей рябков
владимир путин
одесса
сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Ракетные стрельбы, высадка морского десанта, полеты авиации и взаимодействие флотов — в совместных учениях Украины и НАТО Sea Breeze 2021 участвуют около пяти тысяч военнослужащих из 30 стран. Воодушевленные небывалой активностью западных гостей, местные СМИ и политики не скупятся на воинственные заявления и прямо указывают, против кого направлены маневры. О том, как проходят Sea Breeze и что кроется за высказываниями Киева, — в материале РИА Новости.Десант на кукурузникеБрюссель и Вашингтон привлекли к учениям практически всех участников Североатлантического альянса и даже несколько внеблоковых союзников. На Украине подчеркивают, что с подобным размахом Sea Breeze еще не проводили. Уже сформировали отряды кораблей, развернули пункты управления и связи, авиацию перебросили на аэродромы рассредоточения.Союзники тренируются атаковать надводные и подводные цели условного противника, наносить удары по суше, организовывать противовоздушную оборону. Кроме того, корабли ежедневно патрулируют украинские территориальные воды. Впрочем, после инцидента с британским эсминцем Defender нарушать российскую границу никто пока не решился.Наряду с традиционной тактикой на маневрах отрабатывают и достаточно специфические приемы. В минувшие выходные в Черном море начались совместные тренировки боевых пловцов из шести стран с участием более 130 человек. Как сообщает Минобороны Украины, они учатся поднимать на поверхность затонувшие суда, искать и уничтожать морские мины, оказывать дайверам медицинскую помощь и использовать современное водолазное снаряжение. Кроме того, западные инструкторы поделились опытом подводных диверсий. Учитывая неоднократно звучавшие из Киева угрозы взорвать Крымский мост, можно не сомневаться, что бойцы ВМСУ слушали западных коллег более чем внимательно.На суше участники маневров прошли, в частности, совместную подготовку по минно-взрывному делу. Украинские морские пехотинцы ознакомили иностранных гостей со средствами поражения, которыми располагают ВСУ, рассказали о строении и тактико-технических характеристиках изделий, приемах и способах их боевого применения. Саперы НАТО, в свою очередь, продемонстрировали современные средства разминирования и объяснили, как ими пользоваться. После этого военнослужащие отработали тактическое десантирование — высадку с вертолетов.На авиабазе Кульбакино под Николаевом украинское командование с особой гордостью представило журналистам разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar турецкого производства с корректируемыми авиабомбами MAM-С под крыльями. Больше похвастаться было нечем: украинские самолеты и вертолеты, построенные еще при СССР, все уже видели. А показательное десантирование спецназа на полигон и вовсе выполнили с кукурузника — Ан-2. Современные же летательные аппараты стран НАТО участвуют в маневрах, мягко говоря, ограниченно.Желаемое за действительноеНадо сказать, даже при беглом анализе состава объединенной группировки прослеживается явное несоответствие громких заявлений официальных лиц о размахе Sea Breeze реальности. На бумаге 32 корабля выглядят внушительно — у неискушенной публики может даже сложиться впечатление, что в Черное море вошли минимум две авианосные ударные группы ВМС США. Однако 24 "вымпела" — под украинскими флагами. ВМСУ вывели в море буквально все, что еще способно хоть как-то ходить и не заржавело окончательно. По большей части это небольшие катера, буксиры и суда обеспечения.Флагман многонациональной флотилии и, бесспорно, самый грозный участник учений — американский эсминец Ross с 96 ячейками вертикального пуска, которые снаряжаются как крылатыми "Томагавками" для ударов по наземным целям, так и боеприпасами SM-2 и SM-3 для перехвата воздушных объектов, в том числе баллистических ракет средней дальности. Вероятно, этот корабль и вселил в некоторых особо воинственных представителей украинской общественности уверенность в том, что проблемы страны за них решат другие.Так, тележурналист Андрей Цаплиенко, побывавший на борту эсминца, с восторгом сообщил, что вооруженный "90 легендарными "Томагавками" корабль одним залпом сможет сжечь весь Черноморский флот России". Цаплиенко несколько погорячился. Во-первых, эсминцы типа "Арли Берк" никогда не снаряжают крылатыми ракетами под завязку. Как правило, "Томагавки" — лишь в трети установок вертикального пуска, остальные — с противовоздушными SM-2 и SM-3. Во-вторых, современные модификации этого оружия не предназначены для уничтожения надводных целей. Из противокорабельного на "Россе" — только восемь далеко не новых дозвуковых "Гарпунов" и два торпедных аппарата."Заграница нам поможет"Именно на "Росс" в минувшее воскресенье, в День ВМСУ, с официальным визитом прибыл глава государства Владимир Зеленский. Он встретился на борту с командующим Шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.Согласно информации офиса украинского президента, высокопоставленный американец отметил: "Для американских военных большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за независимость". На фоне недавних слов Владимира Путина о том, что Украина находится под внешним управлением Вашингтона, Парижа и Берлина, это прозвучало достаточно цинично.После визита на "Росс" Зеленский выступил в Одессе с речью. По его словам, учения Sea Breeze демонстрируют "украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий России".Президент пообещал не допустить "ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства", а также торжественно сообщил, что Турция в 2023 году передаст ВМСУ современный корвет. Вряд ли этот корабль серьезно усилит флот, не обновлявшийся с середины 1980-х, а закупку большой партии Киев в обозримом будущем не потянет чисто экономически.Нельзя не ответитьКроме того, Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение комплекса "Нептун", способного, как уверяют украинские эксперты, уничтожить любой корабль Черноморского флота и Крымский мост.Однако у российских специалистов другое мнение. По словам профессора Академии военных наук Сергея Горбачева, "новая" украинская ракета, представляющая собой очередную модификацию старой советской Х-35, уязвима для всех известных средств ПВО. А современные ударные комплексы страны НАТО поставлять на Украину не спешат. Даже на время учений.В Москве тем не менее пристально следят за маневрами в Черном море и выражают готовность адекватно реагировать на любые провокации в отношении Крыма. Иностранные журналисты, работающие на борту кораблей и судов, регулярно выкладывают в Сеть видеоролики с российскими кораблями и самолетами в районе учений.А в начале недели в Южном военном округе тренировались расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" по обороне объектов Черноморского флота. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва "готова дать отпор любому авантюристу", и призвал руководство НАТО оставить Черное море мирным.
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sea breeze, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, военно-морские силы сша, владимир зеленский, сергей рябков, владимир путин, одесса, сша, киев, безопасность

"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО

08:00 07.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчастники первого этапа морской фазы военных учений "Sea Breeze-2021"
Участники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Ракетные стрельбы, высадка морского десанта, полеты авиации и взаимодействие флотов — в совместных учениях Украины и НАТО Sea Breeze 2021 участвуют около пяти тысяч военнослужащих из 30 стран. Воодушевленные небывалой активностью западных гостей, местные СМИ и политики не скупятся на воинственные заявления и прямо указывают, против кого направлены маневры. О том, как проходят Sea Breeze и что кроется за высказываниями Киева, — в материале РИА Новости.

Десант на кукурузнике

Брюссель и Вашингтон привлекли к учениям практически всех участников Североатлантического альянса и даже несколько внеблоковых союзников. На Украине подчеркивают, что с подобным размахом Sea Breeze еще не проводили. Уже сформировали отряды кораблей, развернули пункты управления и связи, авиацию перебросили на аэродромы рассредоточения.
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Союзники тренируются атаковать надводные и подводные цели условного противника, наносить удары по суше, организовывать противовоздушную оборону. Кроме того, корабли ежедневно патрулируют украинские территориальные воды. Впрочем, после инцидента с британским эсминцем Defender нарушать российскую границу никто пока не решился.
Наряду с традиционной тактикой на маневрах отрабатывают и достаточно специфические приемы. В минувшие выходные в Черном море начались совместные тренировки боевых пловцов из шести стран с участием более 130 человек. Как сообщает Минобороны Украины, они учатся поднимать на поверхность затонувшие суда, искать и уничтожать морские мины, оказывать дайверам медицинскую помощь и использовать современное водолазное снаряжение. Кроме того, западные инструкторы поделились опытом подводных диверсий. Учитывая неоднократно звучавшие из Киева угрозы взорвать Крымский мост, можно не сомневаться, что бойцы ВМСУ слушали западных коллег более чем внимательно.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчастники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze 2021
Участники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Участники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze 2021
На суше участники маневров прошли, в частности, совместную подготовку по минно-взрывному делу. Украинские морские пехотинцы ознакомили иностранных гостей со средствами поражения, которыми располагают ВСУ, рассказали о строении и тактико-технических характеристиках изделий, приемах и способах их боевого применения. Саперы НАТО, в свою очередь, продемонстрировали современные средства разминирования и объяснили, как ими пользоваться. После этого военнослужащие отработали тактическое десантирование — высадку с вертолетов.
На авиабазе Кульбакино под Николаевом украинское командование с особой гордостью представило журналистам разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar турецкого производства с корректируемыми авиабомбами MAM-С под крыльями. Больше похвастаться было нечем: украинские самолеты и вертолеты, построенные еще при СССР, все уже видели. А показательное десантирование спецназа на полигон и вовсе выполнили с кукурузника — Ан-2. Современные же летательные аппараты стран НАТО участвуют в маневрах, мягко говоря, ограниченно.

Желаемое за действительное

Надо сказать, даже при беглом анализе состава объединенной группировки прослеживается явное несоответствие громких заявлений официальных лиц о размахе Sea Breeze реальности. На бумаге 32 корабля выглядят внушительно — у неискушенной публики может даже сложиться впечатление, что в Черное море вошли минимум две авианосные ударные группы ВМС США. Однако 24 "вымпела" — под украинскими флагами. ВМСУ вывели в море буквально все, что еще способно хоть как-то ходить и не заржавело окончательно. По большей части это небольшие катера, буксиры и суда обеспечения.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе
Эсминец ВМС США Росс у причала в Одессе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе
Флагман многонациональной флотилии и, бесспорно, самый грозный участник учений — американский эсминец Ross с 96 ячейками вертикального пуска, которые снаряжаются как крылатыми "Томагавками" для ударов по наземным целям, так и боеприпасами SM-2 и SM-3 для перехвата воздушных объектов, в том числе баллистических ракет средней дальности. Вероятно, этот корабль и вселил в некоторых особо воинственных представителей украинской общественности уверенность в том, что проблемы страны за них решат другие.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:53
Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
Так, тележурналист Андрей Цаплиенко, побывавший на борту эсминца, с восторгом сообщил, что вооруженный "90 легендарными "Томагавками" корабль одним залпом сможет сжечь весь Черноморский флот России". Цаплиенко несколько погорячился. Во-первых, эсминцы типа "Арли Берк" никогда не снаряжают крылатыми ракетами под завязку. Как правило, "Томагавки" — лишь в трети установок вертикального пуска, остальные — с противовоздушными SM-2 и SM-3. Во-вторых, современные модификации этого оружия не предназначены для уничтожения надводных целей. Из противокорабельного на "Россе" — только восемь далеко не новых дозвуковых "Гарпунов" и два торпедных аппарата.

"Заграница нам поможет"

Именно на "Росс" в минувшее воскресенье, в День ВМСУ, с официальным визитом прибыл глава государства Владимир Зеленский. Он встретился на борту с командующим Шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.
Согласно информации офиса украинского президента, высокопоставленный американец отметил: "Для американских военных большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за независимость". На фоне недавних слов Владимира Путина о том, что Украина находится под внешним управлением Вашингтона, Парижа и Берлина, это прозвучало достаточно цинично.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:53
Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
После визита на "Росс" Зеленский выступил в Одессе с речью. По его словам, учения Sea Breeze демонстрируют "украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий России".
Президент пообещал не допустить "ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства", а также торжественно сообщил, что Турция в 2023 году передаст ВМСУ современный корвет. Вряд ли этот корабль серьезно усилит флот, не обновлявшийся с середины 1980-х, а закупку большой партии Киев в обозримом будущем не потянет чисто экономически.

Нельзя не ответить

Кроме того, Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение комплекса "Нептун", способного, как уверяют украинские эксперты, уничтожить любой корабль Черноморского флота и Крымский мост.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 06:44
Военный эксперт назвал украинскую ракету "Нептун" устаревшей
Однако у российских специалистов другое мнение. По словам профессора Академии военных наук Сергея Горбачева, "новая" украинская ракета, представляющая собой очередную модификацию старой советской Х-35, уязвима для всех известных средств ПВО. А современные ударные комплексы страны НАТО поставлять на Украину не спешат. Даже на время учений.
В Москве тем не менее пристально следят за маневрами в Черном море и выражают готовность адекватно реагировать на любые провокации в отношении Крыма. Иностранные журналисты, работающие на борту кораблей и судов, регулярно выкладывают в Сеть видеоролики с российскими кораблями и самолетами в районе учений.
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 09:34В мире
В Крыму на фоне учений Sea Breeze проверили боеготовность расчетов С-400
А в начале недели в Южном военном округе тренировались расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" по обороне объектов Черноморского флота. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва "готова дать отпор любому авантюристу", и призвал руководство НАТО оставить Черное море мирным.
 
Sea BreezeВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныВоенно-морские силы СШАВладимир ЗеленскийСергей РябковВладимир ПутинОдессаСШАКиевБезопасность
 
 
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