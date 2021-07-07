Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против белорусских физических лиц и организаций
ЦЮРИХ, 7 июл - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против 78 белорусских физических лиц и семи организаций, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным секретариатом экономики страны в среду.
В конце июня Евросоюз утвердил расширение списка персональных санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затронул как причастных, по мнению ЕС, к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.
"Шестого июля 2021 года Федеральный департамент экономики, образования и науки внес изменения в список лиц в приложении 1 к постановлению о мерах против Белоруссии... Добавлено 78 физических лиц и семь юридических лиц... Меры вступят в силу 7 июля 2021 года в 18.00 (19.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Среди включенных в санкционный список - российский бизнесмен Михаил Гуцериев, члены семьи президента Белоруссии Александр Лукашенко. Введенные ограничения предусматривают блокировку активов, обязательство отчитываться о заблокированных активах, а также запрет на поездки.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.