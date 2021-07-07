https://ria.ru/20210707/shveytsariya-1740280271.html

Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии

Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2021

Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против 78 белорусских физических лиц и семи организаций, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:40

2021-07-07T15:40

2021-07-07T15:40

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

михаил гуцериев

белоруссия

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 7 июл - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против 78 белорусских физических лиц и семи организаций, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным секретариатом экономики страны в среду.В конце июня Евросоюз утвердил расширение списка персональных санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затронул как причастных, по мнению ЕС, к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста."Шестого июля 2021 года Федеральный департамент экономики, образования и науки внес изменения в список лиц в приложении 1 к постановлению о мерах против Белоруссии... Добавлено 78 физических лиц и семь юридических лиц... Меры вступят в силу 7 июля 2021 года в 18.00 (19.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.Среди включенных в санкционный список - российский бизнесмен Михаил Гуцериев, члены семьи президента Белоруссии Александр Лукашенко. Введенные ограничения предусматривают блокировку активов, обязательство отчитываться о заблокированных активах, а также запрет на поездки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/belorussiya-1740093308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/litva-1740279827.html

белоруссия

швейцария

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александр лукашенко, евросоюз, михаил гуцериев, белоруссия, швейцария, в мире