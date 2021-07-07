https://ria.ru/20210707/samolet-1740220723.html

На Камчатке заявили, что разбившийся Ан-26 не планировали списывать

На Камчатке заявили, что разбившийся Ан-26 не планировали списывать - РИА Новости, 07.07.2021

На Камчатке заявили, что разбившийся Ан-26 не планировали списывать

Версия крушения самолета Ан-26 на Камчатке из-за плохого технического состояния очень маловероятна, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края со... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:58

2021-07-07T10:58

2021-07-07T13:17

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740211836_110:0:1159:590_1920x0_80_0_0_6d68ac648f34fd2865ca7b58c8107414.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Версия крушения самолета Ан-26 на Камчатке из-за плохого технического состояния очень маловероятна, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края со ссылкой на представителя авиакомпании."Информация о том, что к августу потерпевший крушение самолёт Ан-26 готовился к списанию, не соответствует действительности. Сертификат самолёту Ан-26 был выдан два года назад, его продлили до конца 2021 года. В августе мы планировали по определённому налёту часов поставить машину на профилактический осмотр. Поэтому отмечу, что версия крушения судна из-за неудовлетворительного технического состояния очень маловероятна", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора авиапредприятии Сергея Горба.В правительстве добавили, что самолет Ан-26, потерпевший крушение неподалеку от Паланы на Камчатке, за неделю до этого прошел профилактический осмотр."Специалисты заводов-изготовителей регулярно проводят осмотры судов парка Камчатского авиационного предприятия. Подобный профилактический осмотр проходил и за неделю до крушения самолёта Ан-26, летевшего на Палану", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/samolet-1740220123.html

палана

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, камчатский край, происшествия