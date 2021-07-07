https://ria.ru/20210707/samolet-1740220123.html

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов - РИА Новости, 07.07.2021

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов

Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал в этой должности порядка 750 часов, сообщает правительство края со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:55

2021-07-07T10:55

2021-07-07T13:17

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал в этой должности порядка 750 часов, сообщает правительство края со ссылкой на заместителя генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба."Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота. За время своей работы в качестве командира, а это два последних года, он налетал порядка 750 часов, что говорит о внушительном опыте. Второй пилот Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже являлся профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Он летал больше года", - приводятся в сообщении слова Горба.В правительстве добавили, что самым опытным в экипаже был бортмеханик Рюстем Завгаров.В составе экипажа разбившегося на Камчатке самолета были командир воздушного судна Дмитрий Никифоров, второй пилот Александр Анисимов, штурман Владимир Садиев, бортмеханик Рюстем Завгаров, бортовой оператор Иван Неверов, бортпроводник Ирина Середа.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/an26-1740212963.html

https://ria.ru/20210707/palana-1740203438.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия