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https://ria.ru/20210707/samolet-1740220123.html
Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов
Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов - РИА Новости, 07.07.2021
Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов
Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал в этой должности порядка 750 часов, сообщает правительство края со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:55
2021-07-07T13:17
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал в этой должности порядка 750 часов, сообщает правительство края со ссылкой на заместителя генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба."Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота. За время своей работы в качестве командира, а это два последних года, он налетал порядка 750 часов, что говорит о внушительном опыте. Второй пилот Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже являлся профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Он летал больше года", - приводятся в сообщении слова Горба.В правительстве добавили, что самым опытным в экипаже был бортмеханик Рюстем Завгаров.В составе экипажа разбившегося на Камчатке самолета были командир воздушного судна Дмитрий Никифоров, второй пилот Александр Анисимов, штурман Владимир Садиев, бортмеханик Рюстем Завгаров, бортовой оператор Иван Неверов, бортпроводник Ирина Середа.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/an26-1740212963.html
https://ria.ru/20210707/palana-1740203438.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов
10:55 07.07.2021 (обновлено: 13:17 07.07.2021)
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов

Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал в этой должности порядка 750 часов, сообщает правительство края со ссылкой на заместителя генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба.
"Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота. За время своей работы в качестве командира, а это два последних года, он налетал порядка 750 часов, что говорит о внушительном опыте. Второй пилот Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже являлся профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Он летал больше года", - приводятся в сообщении слова Горба.
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
10:32В России
СК изучает личные дела членов экипажа, разбившегося на Камчатке Ан-26
В правительстве добавили, что самым опытным в экипаже был бортмеханик Рюстем Завгаров.
В составе экипажа разбившегося на Камчатке самолета были командир воздушного судна Дмитрий Никифоров, второй пилот Александр Анисимов, штурман Владимир Садиев, бортмеханик Рюстем Завгаров, бортовой оператор Иван Неверов, бортпроводник Ирина Середа.
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
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© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
© Фото : МЧС России по Камчатскому краю

На месте катастрофы работают спасатели.

Место крушения Ан-26 на Камчатке
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
© МЧС России

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия.
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Люди возле стихийного мемориала на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанк

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
09:27
Комиссия начала работу в Палане на Камчатке, где разбился Ан-26
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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