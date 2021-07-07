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Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021
Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
Ан-26 не уходил на второй круг при посадке и не подавал аварийных сигналов, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:07
2021-07-07T08:07
2021-07-07T09:13
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — РИА Новости. Ан-26 не уходил на второй круг при посадке и не подавал аварийных сигналов, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет исчез во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Сейчас идет поисково-спасательная операция, найдены несколько тел.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.В регионе объявлен трехдневный траур. Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.
палана
петропавловск-камчатский
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
08:07 07.07.2021 (обновлено: 09:13 07.07.2021)
Ан-26 перед крушением на Камчатке не уходил на второй круг и не подавал аварийных сигналов