https://ria.ru/20210707/samolet-1740197298.html

Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке

Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021

Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке

Ан-26 не уходил на второй круг при посадке и не подавал аварийных сигналов, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:07

2021-07-07T08:07

2021-07-07T09:13

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740119991_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_8963aba1d91382778fd390a1c64c6997.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — РИА Новости. Ан-26 не уходил на второй круг при посадке и не подавал аварийных сигналов, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет исчез во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Сейчас идет поисково-спасательная операция, найдены несколько тел.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.В регионе объявлен трехдневный траур. Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.

палана

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия