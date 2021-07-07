Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/samokat-1740211701.html
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов - РИА Новости, 07.07.2021
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:25
2021-07-07T10:26
яндекс
якиманка
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:179:2988:1860_1920x0_80_0_0_128841ef851b0978119bc7535f642d1f.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет через приложение "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании."Найти самокаты в приложении "Яндекс.Go" можно по кнопке "Город" на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки", - говорится в сообщении.После запуска сервиса самокаты "Яндекса" будут доступны в трех районах Москвы - Хамовниках, Якиманке и Арбате. До конца июля, как ожидается, они появятся также в других районах внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых местах за его пределами.Максимальная скорость, которую смогут развивать самокаты "Яндекс.Go", составит 20 километров в час. В зонах, где находится много людей, она будет автоматически снижаться до 10-15 километров в час. Эти зоны, как отмечает компания, были определены "на основе технологий "Яндекса" и данных Департамента транспорта Москвы". При этом учитывалась плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок."Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения "Яндекс.Go" увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", - добавляет компания.Забронировать электросамокат пользователи приложения смогут за 50 рублей, аренда будет стоить от 6 рублей в минуту.
https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739472672.html
якиманка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49a618348171f141cf9fd261f7f59ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, якиманка, москва, общество
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
10:25 07.07.2021 (обновлено: 10:26 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки катаются на электросамокате
Девушки катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

"Яндекс" запустит в трех районах Москвы сервис аренды электросамокатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет через приложение "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании.
"Найти самокаты в приложении "Яндекс.Go" можно по кнопке "Город" на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки", - говорится в сообщении.
После запуска сервиса самокаты "Яндекса" будут доступны в трех районах Москвы - Хамовниках, Якиманке и Арбате. До конца июля, как ожидается, они появятся также в других районах внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых местах за его пределами.
Максимальная скорость, которую смогут развивать самокаты "Яндекс.Go", составит 20 километров в час. В зонах, где находится много людей, она будет автоматически снижаться до 10-15 километров в час. Эти зоны, как отмечает компания, были определены "на основе технологий "Яндекса" и данных Департамента транспорта Москвы". При этом учитывалась плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок.
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 18:52
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
"Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения "Яндекс.Go" увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", - добавляет компания.
Забронировать электросамокат пользователи приложения смогут за 50 рублей, аренда будет стоить от 6 рублей в минуту.
 
ЯндексЯкиманкаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
Лента новостейМолния