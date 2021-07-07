https://ria.ru/20210707/samokat-1740211701.html
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов - РИА Новости, 07.07.2021
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:25
2021-07-07T10:25
2021-07-07T10:26
яндекс
якиманка
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:179:2988:1860_1920x0_80_0_0_128841ef851b0978119bc7535f642d1f.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет через приложение "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании."Найти самокаты в приложении "Яндекс.Go" можно по кнопке "Город" на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки", - говорится в сообщении.После запуска сервиса самокаты "Яндекса" будут доступны в трех районах Москвы - Хамовниках, Якиманке и Арбате. До конца июля, как ожидается, они появятся также в других районах внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых местах за его пределами.Максимальная скорость, которую смогут развивать самокаты "Яндекс.Go", составит 20 километров в час. В зонах, где находится много людей, она будет автоматически снижаться до 10-15 километров в час. Эти зоны, как отмечает компания, были определены "на основе технологий "Яндекса" и данных Департамента транспорта Москвы". При этом учитывалась плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок."Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения "Яндекс.Go" увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", - добавляет компания.Забронировать электросамокат пользователи приложения смогут за 50 рублей, аренда будет стоить от 6 рублей в минуту.
https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739472672.html
якиманка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49a618348171f141cf9fd261f7f59ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, якиманка, москва, общество
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
10:25 07.07.2021 (обновлено: 10:26 07.07.2021)
"Яндекс" запустит в трех районах Москвы сервис аренды электросамокатов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Российский интернет-холдинг "Яндекс
" запускает в Москве
сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет через приложение "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании.
"Найти самокаты в приложении "Яндекс.Go" можно по кнопке "Город" на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки", - говорится в сообщении.
После запуска сервиса самокаты "Яндекса" будут доступны в трех районах Москвы - Хамовниках, Якиманке
и Арбате. До конца июля, как ожидается, они появятся также в других районах внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых местах за его пределами.
Максимальная скорость, которую смогут развивать самокаты "Яндекс.Go", составит 20 километров в час. В зонах, где находится много людей, она будет автоматически снижаться до 10-15 километров в час. Эти зоны, как отмечает компания, были определены "на основе технологий "Яндекса" и данных Департамента транспорта Москвы". При этом учитывалась плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок.
"Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения "Яндекс.Go" увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", - добавляет компания.
Забронировать электросамокат пользователи приложения смогут за 50 рублей, аренда будет стоить от 6 рублей в минуту.