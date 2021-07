https://ria.ru/20210707/samokat-1740211701.html

"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов

"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов - РИА Новости, 07.07.2021

"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов

Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет... РИА Новости, 07.07.2021

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электросамокатов, забронировать самокат и забрать его на одной из парковок можно будет через приложение "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании."Найти самокаты в приложении "Яндекс.Go" можно по кнопке "Город" на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки", - говорится в сообщении.После запуска сервиса самокаты "Яндекса" будут доступны в трех районах Москвы - Хамовниках, Якиманке и Арбате. До конца июля, как ожидается, они появятся также в других районах внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых местах за его пределами.Максимальная скорость, которую смогут развивать самокаты "Яндекс.Go", составит 20 километров в час. В зонах, где находится много людей, она будет автоматически снижаться до 10-15 километров в час. Эти зоны, как отмечает компания, были определены "на основе технологий "Яндекса" и данных Департамента транспорта Москвы". При этом учитывалась плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок."Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения "Яндекс.Go" увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", - добавляет компания.Забронировать электросамокат пользователи приложения смогут за 50 рублей, аренда будет стоить от 6 рублей в минуту.

Новости

