https://ria.ru/20210707/sad-1740204878.html

В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах

В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах - РИА Новости, 07.07.2021

В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах

Ввести независимую оценку качества услуг в негосударственном секторе дошкольного образования предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:36

2021-07-07T09:36

2021-07-07T09:36

сергей рыбальченко

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ввести независимую оценку качества услуг в негосударственном секторе дошкольного образования предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко после избиения воспитанника частного детсада в Ставрополье.Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по информации из интернета об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе. Кроме того, СУСК по Ставропольскому краю сообщило, что в интернете была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним. С полученными травмами ребёнок доставлен в больницу. По данному факту начата проверка."Я обратился к коллегам в Общественной палате Ставропольского края с просьбой подключиться к расследованию этой ситуации. Безусловно, интересы ребенка в приоритете, и если сотрудники детского сада допустили такие действия, они должны понести строгое наказание по закону", - сказал Рыбальченко РИА Новости.Подобные случаи, по словам общественника, не редкость, однако дело не в форме собственности детского сада."В государственных и муниципальных садах тоже случаются проблемы, но частные сады находятся под большим вниманием со стороны проверяющих органов и СМИ. Я полагаю, что пришло время внедрения независимой оценки качества услуг в негосударственном секторе, и не только в отношении частных дошкольных организаций. Возможно, оценка должна проводиться на принципах добровольной сертификации услуг. Такой опыт у нас уже есть в нескольких регионах страны, он показывает, что только частные сады, где предоставляются на высоком уровне услуги, могут пройти такую сертификацию. Обсуждаем и другие решения, которые помогут организовать общественный контроль за предоставлением услуг", - отметил Рыбальченко.

https://ria.ru/20210423/rebenok-1729679111.html

https://ria.ru/20210408/izbienie-1727372484.html

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сергей рыбальченко, общественная палата рф, общество