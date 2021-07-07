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В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах
В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах - РИА Новости, 07.07.2021
В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах
Ввести независимую оценку качества услуг в негосударственном секторе дошкольного образования предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:36
2021-07-07T09:36
сергей рыбальченко
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ввести независимую оценку качества услуг в негосударственном секторе дошкольного образования предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко после избиения воспитанника частного детсада в Ставрополье.Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по информации из интернета об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе. Кроме того, СУСК по Ставропольскому краю сообщило, что в интернете была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним. С полученными травмами ребёнок доставлен в больницу. По данному факту начата проверка."Я обратился к коллегам в Общественной палате Ставропольского края с просьбой подключиться к расследованию этой ситуации. Безусловно, интересы ребенка в приоритете, и если сотрудники детского сада допустили такие действия, они должны понести строгое наказание по закону", - сказал Рыбальченко РИА Новости.Подобные случаи, по словам общественника, не редкость, однако дело не в форме собственности детского сада."В государственных и муниципальных садах тоже случаются проблемы, но частные сады находятся под большим вниманием со стороны проверяющих органов и СМИ. Я полагаю, что пришло время внедрения независимой оценки качества услуг в негосударственном секторе, и не только в отношении частных дошкольных организаций. Возможно, оценка должна проводиться на принципах добровольной сертификации услуг. Такой опыт у нас уже есть в нескольких регионах страны, он показывает, что только частные сады, где предоставляются на высоком уровне услуги, могут пройти такую сертификацию. Обсуждаем и другие решения, которые помогут организовать общественный контроль за предоставлением услуг", - отметил Рыбальченко.
https://ria.ru/20210423/rebenok-1729679111.html
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сергей рыбальченко, общественная палата рф, общество
В ОП предложили ввести независимую оценку работы в частных детсадах
09:36 07.07.2021
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Depositphotos / inarik

В Общественной палате предложили ввести независимую оценку работы в частных детских садах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ввести независимую оценку качества услуг в негосударственном секторе дошкольного образования предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко после избиения воспитанника частного детсада в Ставрополье.
Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по информации из интернета об избиении воспитанника частного детского сада в Ставрополе. Кроме того, СУСК по Ставропольскому краю сообщило, что в интернете была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним. С полученными травмами ребёнок доставлен в больницу. По данному факту начата проверка.
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"Я обратился к коллегам в Общественной палате Ставропольского края с просьбой подключиться к расследованию этой ситуации. Безусловно, интересы ребенка в приоритете, и если сотрудники детского сада допустили такие действия, они должны понести строгое наказание по закону", - сказал Рыбальченко РИА Новости.
Подобные случаи, по словам общественника, не редкость, однако дело не в форме собственности детского сада.
"В государственных и муниципальных садах тоже случаются проблемы, но частные сады находятся под большим вниманием со стороны проверяющих органов и СМИ. Я полагаю, что пришло время внедрения независимой оценки качества услуг в негосударственном секторе, и не только в отношении частных дошкольных организаций. Возможно, оценка должна проводиться на принципах добровольной сертификации услуг. Такой опыт у нас уже есть в нескольких регионах страны, он показывает, что только частные сады, где предоставляются на высоком уровне услуги, могут пройти такую сертификацию. Обсуждаем и другие решения, которые помогут организовать общественный контроль за предоставлением услуг", - отметил Рыбальченко.
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Сергей РыбальченкоОбщественная палата РФОбщество
 
 
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