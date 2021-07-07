https://ria.ru/20210707/ryanair-1740229751.html
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем" - РИА Новости, 07.07.2021
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"
Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:40
2021-07-07T11:40
2021-07-07T11:40
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ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Ксения Алейникова. Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём".Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань-Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он - "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час."Утверждения в отношении пилота Ryanair, задержавшего рейс (и предполагаемые цитаты, сообщенные СМИ), полностью ложны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.По словам представителя Ryanair, пассажиры опоздали на рейс в связи с задержками на паспортном контроле."Ряд пассажиров этого рейса из Познани в Одессу столкнулись с задержками на паспортном контроле в аэропорту Познани и пропустили этот рейс. Ryanair приносит извинения клиентам, пострадавшим от этих задержек, которые были полностью вне нашего контроля", - добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html
https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html
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ryanair, польша, одесса, познань, украина, в мире
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"
Ryanair опровергла сообщения, что пилот не пустил на борт пассажиров рейса Познань-Одесса