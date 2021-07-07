https://ria.ru/20210707/ryanair-1740229751.html

Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"

Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем" - РИА Новости, 07.07.2021

Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"

Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:40

2021-07-07T11:40

2021-07-07T11:40

ryanair

польша

одесса

познань

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734901471_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8a5f7adc295dda0dda58e95a11cfea0a.jpg

ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Ксения Алейникова. Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём".Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань-Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он - "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час."Утверждения в отношении пилота Ryanair, задержавшего рейс (и предполагаемые цитаты, сообщенные СМИ), полностью ложны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.По словам представителя Ryanair, пассажиры опоздали на рейс в связи с задержками на паспортном контроле."Ряд пассажиров этого рейса из Познани в Одессу столкнулись с задержками на паспортном контроле в аэропорту Познани и пропустили этот рейс. Ryanair приносит извинения клиентам, пострадавшим от этих задержек, которые были полностью вне нашего контроля", - добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html

https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html

польша

одесса

познань

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, польша, одесса, познань, украина, в мире