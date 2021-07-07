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Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем" - РИА Новости, 07.07.2021
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"
Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:40
2021-07-07T11:40
ryanair
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ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Ксения Алейникова. Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём".Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань-Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он - "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час."Утверждения в отношении пилота Ryanair, задержавшего рейс (и предполагаемые цитаты, сообщенные СМИ), полностью ложны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.По словам представителя Ryanair, пассажиры опоздали на рейс в связи с задержками на паспортном контроле."Ряд пассажиров этого рейса из Познани в Одессу столкнулись с задержками на паспортном контроле в аэропорту Познани и пропустили этот рейс. Ryanair приносит извинения клиентам, пострадавшим от этих задержек, которые были полностью вне нашего контроля", - добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html
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ryanair, польша, одесса, познань, украина, в мире
Ryanair опровергла сообщения о пилоте, назвавшим себя "королем"
11:40 07.07.2021
 
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737

Ryanair опровергла сообщения, что пилот не пустил на борт пассажиров рейса Познань-Одесса

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Ксения Алейникова. Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса якобы не пустил на борт пассажиров, назвав себя "королём".
Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань-Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он - "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час.
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Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску
"Утверждения в отношении пилота Ryanair, задержавшего рейс (и предполагаемые цитаты, сообщенные СМИ), полностью ложны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По словам представителя Ryanair, пассажиры опоздали на рейс в связи с задержками на паспортном контроле.
"Ряд пассажиров этого рейса из Познани в Одессу столкнулись с задержками на паспортном контроле в аэропорту Познани и пропустили этот рейс. Ryanair приносит извинения клиентам, пострадавшим от этих задержек, которые были полностью вне нашего контроля", - добавили в авиакомпании.
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