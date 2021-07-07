Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами
09:54 07.07.2021 (обновлено: 10:56 07.07.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Рябков прокомментировал сообщения о "взломе" серверов Республиканской партии США
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Противники нормализации отношений Москвы и Вашингтона продолжают выдумывать небылицы о хакерских атаках, якобы связанных с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что хакерская группировка Cozy Bear, предположительно, взломала системы Национального комитета Республиканской партии США. Cozy Bear связывают с российской внешней разведкой. Этим же хакерам приписывали атаку на сети Демократической партии в 2016 году.
Рябков отметил, что в Америке "немало тех, кому претит перспектива хотя бы относительной стабилизации" отношений с Москвой.
"Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается", — сказал замминистра.
По его словам, из-за "отсутствия фантазии" авторам таких материалов "приходится" использовать "вторсырье" — как раз таки "басни про неких российских хакеров".
Ранее посольство России в США назвало "измышлениями" новые обвинения во взломах. Факт взлома отрицает и сама Республиканская партия.