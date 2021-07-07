https://ria.ru/20210707/ryabkov-1740207417.html

Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами

Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами - РИА Новости, 07.07.2021

Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами

Противники нормализации отношений Москвы и Вашингтона продолжают выдумывать небылицы о хакерских атаках, якобы связанных с Россией, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:54

2021-07-07T09:54

2021-07-07T10:56

национальный комитет республиканской партии

сергей рябков

москва

россия

сша

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Противники нормализации отношений Москвы и Вашингтона продолжают выдумывать небылицы о хакерских атаках, якобы связанных с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Ранее агентство Блумберг сообщило, что хакерская группировка Cozy Bear, предположительно, взломала системы Национального комитета Республиканской партии США. Cozy Bear связывают с российской внешней разведкой. Этим же хакерам приписывали атаку на сети Демократической партии в 2016 году.Рябков отметил, что в Америке "немало тех, кому претит перспектива хотя бы относительной стабилизации" отношений с Москвой.По его словам, из-за "отсутствия фантазии" авторам таких материалов "приходится" использовать "вторсырье" — как раз таки "басни про неких российских хакеров".Ранее посольство России в США назвало "измышлениями" новые обвинения во взломах. Факт взлома отрицает и сама Республиканская партия.

https://ria.ru/20210706/ssha-1740182684.html

https://ria.ru/20210630/khakery-1739201867.html

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национальный комитет республиканской партии, сергей рябков, москва, россия, сша, в мире