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Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами
Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами - РИА Новости, 07.07.2021
Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами
Противники нормализации отношений Москвы и Вашингтона продолжают выдумывать небылицы о хакерских атаках, якобы связанных с Россией, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:54
2021-07-07T10:56
национальный комитет республиканской партии
сергей рябков
москва
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Противники нормализации отношений Москвы и Вашингтона продолжают выдумывать небылицы о хакерских атаках, якобы связанных с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Ранее агентство Блумберг сообщило, что хакерская группировка Cozy Bear, предположительно, взломала системы Национального комитета Республиканской партии США. Cozy Bear связывают с российской внешней разведкой. Этим же хакерам приписывали атаку на сети Демократической партии в 2016 году.Рябков отметил, что в Америке "немало тех, кому претит перспектива хотя бы относительной стабилизации" отношений с Москвой.По его словам, из-за "отсутствия фантазии" авторам таких материалов "приходится" использовать "вторсырье" — как раз таки "басни про неких российских хакеров".Ранее посольство России в США назвало "измышлениями" новые обвинения во взломах. Факт взлома отрицает и сама Республиканская партия.
https://ria.ru/20210706/ssha-1740182684.html
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национальный комитет республиканской партии, сергей рябков, москва, россия, сша, в мире
Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами
09:54 07.07.2021 (обновлено: 10:56 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Рябков прокомментировал сообщения о "взломе" серверов Республиканской партии США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Противники нормализации отношений Москвы и Вашингтона продолжают выдумывать небылицы о хакерских атаках, якобы связанных с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что хакерская группировка Cozy Bear, предположительно, взломала системы Национального комитета Республиканской партии США. Cozy Bear связывают с российской внешней разведкой. Этим же хакерам приписывали атаку на сети Демократической партии в 2016 году.
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Вчера, 23:53
В США обвинили "русских хакеров" в атаке на сайт республиканцев
Рябков отметил, что в Америке "немало тех, кому претит перспектива хотя бы относительной стабилизации" отношений с Москвой.

"Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается", — сказал замминистра.

По его словам, из-за "отсутствия фантазии" авторам таких материалов "приходится" использовать "вторсырье" — как раз таки "басни про неких российских хакеров".
Ранее посольство России в США назвало "измышлениями" новые обвинения во взломах. Факт взлома отрицает и сама Республиканская партия.
Программирование - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Национальный комитет Республиканской партииСергей РябковМоскваРоссияСШАВ мире
 
 
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