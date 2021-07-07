https://ria.ru/20210707/ryabkov-1740199838.html

Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД

Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД - РИА Новости, 07.07.2021

Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД

Москва на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран призывает стороны в Вене удвоить усилия для восстановления СВПД, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:46

2021-07-07T08:46

2021-07-07T09:00

магатэ

сергей рябков

франция

тегеран (город)

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран призывает стороны в Вене удвоить усилия для восстановления СВПД, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы призываем участников венских переговоров удвоить усилия с целью нахождения взаимоприемлемых развязок остающихся проблем", - сказал Рябков.Он подчеркнул, что "шаги, которые могут осложнить переговорный процесс, конечно, вызывают с нашей стороны озабоченность"."Мы не считаем оправданным сейчас отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления полнокровного функционирования СВПД", - оценил он сложившуюся ситуацию вокруг намерений Ирана.Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД.

https://ria.ru/20210627/iran-1738795563.html

https://ria.ru/20210623/iran-1738292622.html

франция

тегеран (город)

россия

иран

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магатэ, сергей рябков, франция, тегеран (город), россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, в мире