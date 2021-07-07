https://ria.ru/20210707/ryabkov-1740199838.html
Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД
Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД - РИА Новости, 07.07.2021
Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД
Москва на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран призывает стороны в Вене удвоить усилия для восстановления СВПД, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:46
2021-07-07T08:46
2021-07-07T09:00
магатэ
сергей рябков
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тегеран (город)
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран призывает стороны в Вене удвоить усилия для восстановления СВПД, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы призываем участников венских переговоров удвоить усилия с целью нахождения взаимоприемлемых развязок остающихся проблем", - сказал Рябков.Он подчеркнул, что "шаги, которые могут осложнить переговорный процесс, конечно, вызывают с нашей стороны озабоченность"."Мы не считаем оправданным сейчас отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления полнокровного функционирования СВПД", - оценил он сложившуюся ситуацию вокруг намерений Ирана.Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД.
https://ria.ru/20210627/iran-1738795563.html
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магатэ, сергей рябков, франция, тегеран (город), россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, в мире
Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД
08:46 07.07.2021 (обновлено: 09:00 07.07.2021)
Рябков заявил, что Москва не считает оправданным отвлекаться от восстановления СВПД