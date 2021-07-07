https://ria.ru/20210707/rfpi-1740331645.html

В РФПИ оценили статью Nature о "Спутнике V"

В РФПИ оценили статью Nature о "Спутнике V" - РИА Новости, 07.07.2021

В РФПИ оценили статью Nature о "Спутнике V"

Публикация британского научного журнала Nature об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" сопоставима по важности с опубликованными... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:07

2021-07-07T19:07

2021-07-07T19:07

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

telegram (приложение)

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

аргентина

оаэ

сан-марино

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Публикация британского научного журнала Nature об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" сопоставима по важности с опубликованными ранее в журнале The Lancet данными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Британский научный журнал Nature ранее опубликовал исследование, в котором подтвердил эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Научный журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины."Это безусловно важная статья, потому что Nature является таким же уважаемым журналом, как очень известный журнал Lancet, который опубликовал позитивные данные об эффективности и безопасности "Спутника", - сказал Дмитриев в Telegram-канале вакцины "Спутник V".Глава фонда добавил, что Nature объединил данные, публикуемые в Twitter-аккаунте вакцины, о позитивных исследованиях в рамках вакцинации в Аргентине, ОАЭ, Сан-Марино и других странах."Спутник" безусловно крайне безопасная вакцина, отсутствуют те побочные явления редкие, которые мы видим в ряде других вакцин, и Nature даже удивляется, как такое возможно, но признает, что данные из такого большого количества стран действительно подтверждают, что "Спутник" крайне безопасный", - отметил Дмитриев.Генеральный директор РФПИ также заметил, что крайне важным является признание Nature того, что "Спутник V" стал первым вакцинным коктейлем - вакциной, у которой два укола отличаются друг от друга."С самого начала Институт Гамалеи говорил, что такой подход вакцинного коктейля будет гораздо более эффективен, давать более эффективную защиту, и сейчас именно такой подход показывает наиболее сильную защиту от мутаций", - пояснил он.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740204276.html

аргентина

оаэ

сан-марино

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коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, telegram (приложение), российский фонд прямых инвестиций, the lancet, аргентина, оаэ, сан-марино