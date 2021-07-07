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Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе - РИА Новости, 07.07.2021
Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
Французский концерн Renault обсуждает возможность производства в России автомобиля Renault Logan CNG, работающего на природном газе, заявил журналистам... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:25
2021-07-07T08:25
lada largus
россия
николя мор
авто
автоваз
снг
renault logan
renault s.a
тольятти
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Французский концерн Renault обсуждает возможность производства в России автомобиля Renault Logan CNG, работающего на природном газе, заявил журналистам исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.Сейчас автомобили Renault Logan производятся на "АвтоВАЗе" в Тольятти на линии платформы B0."Сегодня у нас есть Vesta (на природном газе – ред.), она доступна, вы можете купить ее. Очень хороший автомобиль, - сказал Мор. - Есть также дискуссия со стороны Renault, чтобы появился Logan CNG. Мы верим в CNG. Для того чтобы увеличить объемы, нам нужно более продуманно располагать бак дополнительный внутри автомобилей. И нам нужно также развить инфраструктуру и количество заправок не менее чем в три раза. Сейчас около 500-600 заправок в России. Нам для развития продаж нужно минимум 1,5-2 тысячи заправок в России".Мор также отметил, что на "АвтоВАЗе" может быть возобновлено производство Lada Largus CNG. Сейчас компания работает над техническими аспектами этого вопроса."У нас также производился Largus. Но с ним была особенность, что объем багажника баком для CNG занимался примерно на 40%. Сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника", - добавил топ-менеджер."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
https://ria.ru/20210621/renault-1737841870.html
https://ria.ru/20200923/avtomobili-1577682878.html
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lada largus, россия, николя мор, авто, автоваз, снг, renault logan, renault s.a, тольятти, ижевск, экономика
Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:25 07.07.2021
 
© Renault Изображение автомобиля Renault Duster
Изображение автомобиля Renault Duster
© Renault

Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на природном газе

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Французский концерн Renault обсуждает возможность производства в России автомобиля Renault Logan CNG, работающего на природном газе, заявил журналистам исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.
Сейчас автомобили Renault Logan производятся на "АвтоВАЗе" в Тольятти на линии платформы B0.
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"Сегодня у нас есть Vesta (на природном газе – ред.), она доступна, вы можете купить ее. Очень хороший автомобиль, - сказал Мор. - Есть также дискуссия со стороны Renault, чтобы появился Logan CNG. Мы верим в CNG. Для того чтобы увеличить объемы, нам нужно более продуманно располагать бак дополнительный внутри автомобилей. И нам нужно также развить инфраструктуру и количество заправок не менее чем в три раза. Сейчас около 500-600 заправок в России. Нам для развития продаж нужно минимум 1,5-2 тысячи заправок в России".
Мор также отметил, что на "АвтоВАЗе" может быть возобновлено производство Lada Largus CNG. Сейчас компания работает над техническими аспектами этого вопроса.
"У нас также производился Largus. Но с ним была особенность, что объем багажника баком для CNG занимался примерно на 40%. Сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника", - добавил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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Lada LargusРоссияНиколя МорАвтоАвтоВАЗСНГRenault LoganRenault S.AТольяттиИжевскЭкономика
 
 
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