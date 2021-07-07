Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на природном газе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Французский концерн Renault обсуждает возможность производства в России автомобиля Renault Logan CNG, работающего на природном газе, заявил журналистам исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.
Сейчас автомобили Renault Logan производятся на "АвтоВАЗе" в Тольятти на линии платформы B0.
"Сегодня у нас есть Vesta (на природном газе – ред.), она доступна, вы можете купить ее. Очень хороший автомобиль, - сказал Мор. - Есть также дискуссия со стороны Renault, чтобы появился Logan CNG. Мы верим в CNG. Для того чтобы увеличить объемы, нам нужно более продуманно располагать бак дополнительный внутри автомобилей. И нам нужно также развить инфраструктуру и количество заправок не менее чем в три раза. Сейчас около 500-600 заправок в России. Нам для развития продаж нужно минимум 1,5-2 тысячи заправок в России".
Мор также отметил, что на "АвтоВАЗе" может быть возобновлено производство Lada Largus CNG. Сейчас компания работает над техническими аспектами этого вопроса.
"У нас также производился Largus. Но с ним была особенность, что объем багажника баком для CNG занимался примерно на 40%. Сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника", - добавил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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