https://ria.ru/20210707/renault-1740198285.html

Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе

Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе - РИА Новости, 07.07.2021

Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе

Французский концерн Renault обсуждает возможность производства в России автомобиля Renault Logan CNG, работающего на природном газе, заявил журналистам... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:25

2021-07-07T08:25

2021-07-07T08:25

lada largus

россия

николя мор

авто

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renault s.a

тольятти

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Французский концерн Renault обсуждает возможность производства в России автомобиля Renault Logan CNG, работающего на природном газе, заявил журналистам исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.Сейчас автомобили Renault Logan производятся на "АвтоВАЗе" в Тольятти на линии платформы B0."Сегодня у нас есть Vesta (на природном газе – ред.), она доступна, вы можете купить ее. Очень хороший автомобиль, - сказал Мор. - Есть также дискуссия со стороны Renault, чтобы появился Logan CNG. Мы верим в CNG. Для того чтобы увеличить объемы, нам нужно более продуманно располагать бак дополнительный внутри автомобилей. И нам нужно также развить инфраструктуру и количество заправок не менее чем в три раза. Сейчас около 500-600 заправок в России. Нам для развития продаж нужно минимум 1,5-2 тысячи заправок в России".Мор также отметил, что на "АвтоВАЗе" может быть возобновлено производство Lada Largus CNG. Сейчас компания работает над техническими аспектами этого вопроса."У нас также производился Largus. Но с ним была особенность, что объем багажника баком для CNG занимался примерно на 40%. Сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника", - добавил топ-менеджер."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20210621/renault-1737841870.html

https://ria.ru/20200923/avtomobili-1577682878.html

россия

тольятти

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lada largus, россия, николя мор, авто, автоваз, снг, renault logan, renault s.a, тольятти, ижевск, экономика