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Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке - РИА Новости, 07.07.2021
Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
Двухлетняя девочка перевернулась во время купания и утонула в реке в Волгоградской области, против ее матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:24
2021-07-07T15:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Двухлетняя девочка перевернулась во время купания и утонула в реке в Волгоградской области, против ее матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщает в среду пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в субботу жительница Калачевского района купалась со своими двумя детьми на реке Дон. В нетрезвом виде, сообщает СК, женщина вошла в воду, держась за два надувных круга, куда усадила двухлетнюю дочку и шестилетнего сына."В какой-то момент женщина оступилась, опрокинув круги вместе детьми. Оба малолетних ушли под воду. Спасти ей удалось только сына. Тело погибшей дочери из реки извлекли уже сотрудники МЧС", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что против матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".По данным СК, женщина с семьей переехала в Волгоградскую область из Иркутской, там она была лишена родительских прав в отношении еще двоих своих детей.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия
Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
15:24 07.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Двухлетняя девочка перевернулась во время купания и утонула в реке в Волгоградской области

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Двухлетняя девочка перевернулась во время купания и утонула в реке в Волгоградской области, против ее матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщает в среду пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в субботу жительница Калачевского района купалась со своими двумя детьми на реке Дон. В нетрезвом виде, сообщает СК, женщина вошла в воду, держась за два надувных круга, куда усадила двухлетнюю дочку и шестилетнего сына.
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"В какой-то момент женщина оступилась, опрокинув круги вместе детьми. Оба малолетних ушли под воду. Спасти ей удалось только сына. Тело погибшей дочери из реки извлекли уже сотрудники МЧС", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что против матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
По данным СК, женщина с семьей переехала в Волгоградскую область из Иркутской, там она была лишена родительских прав в отношении еще двоих своих детей.
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