https://ria.ru/20210707/rebenok-1740276908.html

Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке

Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке - РИА Новости, 07.07.2021

Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке

Двухлетняя девочка перевернулась во время купания и утонула в реке в Волгоградской области, против ее матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:24

2021-07-07T15:24

2021-07-07T15:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Двухлетняя девочка перевернулась во время купания и утонула в реке в Волгоградской области, против ее матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщает в среду пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в субботу жительница Калачевского района купалась со своими двумя детьми на реке Дон. В нетрезвом виде, сообщает СК, женщина вошла в воду, держась за два надувных круга, куда усадила двухлетнюю дочку и шестилетнего сына."В какой-то момент женщина оступилась, опрокинув круги вместе детьми. Оба малолетних ушли под воду. Спасти ей удалось только сына. Тело погибшей дочери из реки извлекли уже сотрудники МЧС", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что против матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".По данным СК, женщина с семьей переехала в Волгоградскую область из Иркутской, там она была лишена родительских прав в отношении еще двоих своих детей.

https://ria.ru/20210702/more-1739621644.html

https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия