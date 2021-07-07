https://ria.ru/20210707/rebenok-1740275844.html

В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата"

В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата" - РИА Новости, 07.07.2021

В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата"

Трехлетний мальчик из Саратовской области, который во время игры выстрелил себе в лицо из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, на самолете в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:17

2021-07-07T15:17

2021-07-07T15:20

следственный комитет россии (ск рф)

москва

саратовская область

балаковский район

происшествия

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик из Саратовской области, который во время игры выстрелил себе в лицо из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, на самолете в среду доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил областной минздрав в своем Instagram.Ранее прокуратура области сообщила, что вечером 3 июля трехлетний мальчик, по предварительным данным, взял со стола отцовский травматический пистолет и, "играя, нажал на курок". По данным следствия, ребенок вместе с родителями в момент инцидента находился в доме в СНТ "Прогресс" в Балаковском районе Саратовской области. По предварительным данным, пистолет был заряжен сигнальными патронами. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации. СК и прокуратура начали проверки."Ребенок, получивший в минувшие выходные дни тяжелы травмы в Балаково, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы… Направление ребенка в Москву обусловлено необходимостью его очного консультирования и организации лечения в специализированной клинике федерального уровня по имеющимся у пострадавшего медицинским показаниям", - говорится в сообщении.Уточняется, что саратовским медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, после чего врачи одобрили возможность его транспортировки в Москву на самолете региональной службы санитарной авиации."В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог. Перелет маленький пациент перенес нормально", - отметили в минздраве области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/rebenok-1735717170.html

https://ria.ru/20210513/pistolet-1732145522.html

москва

саратовская область

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, саратовская область, балаковский район, происшествия