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В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата"
В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата" - РИА Новости, 07.07.2021
В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата"
Трехлетний мальчик из Саратовской области, который во время игры выстрелил себе в лицо из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, на самолете в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:17
2021-07-07T15:20
следственный комитет россии (ск рф)
москва
саратовская область
балаковский район
происшествия
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик из Саратовской области, который во время игры выстрелил себе в лицо из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, на самолете в среду доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил областной минздрав в своем Instagram.Ранее прокуратура области сообщила, что вечером 3 июля трехлетний мальчик, по предварительным данным, взял со стола отцовский травматический пистолет и, "играя, нажал на курок". По данным следствия, ребенок вместе с родителями в момент инцидента находился в доме в СНТ "Прогресс" в Балаковском районе Саратовской области. По предварительным данным, пистолет был заряжен сигнальными патронами. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации. СК и прокуратура начали проверки."Ребенок, получивший в минувшие выходные дни тяжелы травмы в Балаково, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы… Направление ребенка в Москву обусловлено необходимостью его очного консультирования и организации лечения в специализированной клинике федерального уровня по имеющимся у пострадавшего медицинским показаниям", - говорится в сообщении.Уточняется, что саратовским медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, после чего врачи одобрили возможность его транспортировки в Москву на самолете региональной службы санитарной авиации."В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог. Перелет маленький пациент перенес нормально", - отметили в минздраве области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/rebenok-1735717170.html
https://ria.ru/20210513/pistolet-1732145522.html
москва
саратовская область
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следственный комитет россии (ск рф), москва, саратовская область, балаковский район, происшествия
В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата"
15:17 07.07.2021 (обновлено: 15:20 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Саратове трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета отца

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Трехлетний мальчик из Саратовской области, который во время игры выстрелил себе в лицо из травматического пистолета отца и попал в реанимацию, на самолете в среду доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил областной минздрав в своем Instagram.
Ранее прокуратура области сообщила, что вечером 3 июля трехлетний мальчик, по предварительным данным, взял со стола отцовский травматический пистолет и, "играя, нажал на курок". По данным следствия, ребенок вместе с родителями в момент инцидента находился в доме в СНТ "Прогресс" в Балаковском районе Саратовской области. По предварительным данным, пистолет был заряжен сигнальными патронами. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации. СК и прокуратура начали проверки.
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"Ребенок, получивший в минувшие выходные дни тяжелы травмы в Балаково, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы… Направление ребенка в Москву обусловлено необходимостью его очного консультирования и организации лечения в специализированной клинике федерального уровня по имеющимся у пострадавшего медицинским показаниям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что саратовским медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, после чего врачи одобрили возможность его транспортировки в Москву на самолете региональной службы санитарной авиации.
"В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог. Перелет маленький пациент перенес нормально", - отметили в минздраве области.
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