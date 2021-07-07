https://ria.ru/20210707/reaktor-1740189609.html

Корпус мощнейшего в мире научного реактора отгрузят институту "Росатома"

Корпус мощнейшего в мире научного реактора отгрузят институту "Росатома" - РИА Новости, 07.07.2021

Корпус мощнейшего в мире научного реактора отгрузят институту "Росатома"

Корпус строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:06

2021-07-07T03:06

2021-07-07T10:30

ядерные технологии

россия

атоммаш

аэм-технологии

атомэнергомаш

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Корпус строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики, планируется в текущем году отгрузить заказчику, "Научно-исследовательскому институту атомных реакторов" (НИИАР), рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "АЭМ-технологии" Игорь Котов.Корпус реактора МБИР изготавливается филиалом "АЭМ-технологий" заводом "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область)."МБИР — проект принципиально новый, требующий особого внимания к изготовлению и контрольным операциям на каждом этапе. В прошлом году мы успешно завершили изготовление всех элементов и провели большинство видов необходимого контроля. Сейчас нам предстоит провести контрольную сборку, и корпус реактора будет полностью готов к отгрузке. Планируем доставить оборудование в Димитровград водным путем в навигацию этого года", — сказал Котов.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке предприятия "Росатома" НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечен на 2028 год.Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе по сравнению с ныне действующими установками сократится в несколько раз. МБИР сконструирован предприятием "Росатома" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва).На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов Российской Федерации в мире.АО "Инжиниринговая компания АЭМ-технологии", основанное в 2007 году в структуре машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш", в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения. В структуре компании две производственные площадки в статусе филиалов: заводы "Атоммаш" в Волгодонске и "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске.

https://ria.ru/20210209/reaktor-1596726933.html

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россия, атоммаш, аэм-технологии, атомэнергомаш