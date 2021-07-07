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Савченко описала сценарии распада Украины
Савченко описала сценарии распада Украины - РИА Новости, 07.07.2021
Савченко описала сценарии распада Украины
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:28
2021-07-07T15:28
надежда савченко
верховная рада украины
европа
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего. Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу. По ее мнению, этот процесс не прекратится и в дальнейшем.Савченко убеждена, что такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов. В худшем случае территории "просто заберут", добавила она."Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", — заключила бывший депутат.
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надежда савченко, верховная рада украины, европа, сша, украина, в мире
Савченко описала сценарии распада Украины
15:28 07.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Савченко описала сценарии распада Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего.
Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу. По ее мнению, этот процесс не прекратится и в дальнейшем.
"Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. <…> Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом", — сказала экс-депутат в эфире телеканала "Наш".
Савченко убеждена, что такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов. В худшем случае территории "просто заберут", добавила она.
"Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", — заключила бывший депутат.
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Надежда СавченкоВерховная Рада УкраиныЕвропаСШАУкраинаВ мире
 
 
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