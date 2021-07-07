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Савченко описала сценарии распада Украины
Савченко описала сценарии распада Украины - РИА Новости, 07.07.2021
Савченко описала сценарии распада Украины
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:28
2021-07-07T15:28
2021-07-07T15:28
надежда савченко
верховная рада украины
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в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего. Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу. По ее мнению, этот процесс не прекратится и в дальнейшем.Савченко убеждена, что такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов. В худшем случае территории "просто заберут", добавила она."Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", — заключила бывший депутат.
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
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надежда савченко, верховная рада украины, европа, сша, украина, в мире
Савченко описала сценарии распада Украины
Савченко описала сценарии распада Украины