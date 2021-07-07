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Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов
Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов - РИА Новости, 07.07.2021
Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать"... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T21:54
2021-07-07T21:55
россия
восточная сибирь
марат хуснуллин
владимир путин
тайшет
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать" "бескорыстную любовь к денежным знакам"."Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей", - заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба.Он попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание. "Я попросил, чтобы Марат Шакирзянович за этим присматривал, это его работа... Тогда и быстрее строить будут", - добавил президент РФ.БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4 300 километров.БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.
https://ria.ru/20210621/putin-1737866378.html
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россия, восточная сибирь, марат хуснуллин, владимир путин, тайшет, экономика
Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов
21:54 07.07.2021 (обновлено: 21:55 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал при создании транспортных объектов "притапливать" любовь к денежным знакам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать" "бескорыстную любовь к денежным знакам".
"Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей", - заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба.
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БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4 300 километров.
БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.
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