https://ria.ru/20210707/putin-1740348778.html

Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов

Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов - РИА Новости, 07.07.2021

Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать"... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:54

2021-07-07T21:54

2021-07-07T21:55

россия

восточная сибирь

марат хуснуллин

владимир путин

тайшет

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740306229_0:52:3197:1850_1920x0_80_0_0_ae83ce7f3bacfc00ccbd1d0ca836040f.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать" "бескорыстную любовь к денежным знакам"."Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей", - заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба.Он попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание. "Я попросил, чтобы Марат Шакирзянович за этим присматривал, это его работа... Тогда и быстрее строить будут", - добавил президент РФ.БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4 300 километров.БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.

https://ria.ru/20210621/putin-1737866378.html

https://realty.ria.ru/20210630/sryv-1739163825.html

россия

восточная сибирь

тайшет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточная сибирь, марат хуснуллин, владимир путин, тайшет, экономика