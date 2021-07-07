https://ria.ru/20210707/putin-1740267985.html

Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой

Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой - РИА Новости, 07.07.2021

Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Псковской области до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей города качественной... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:45

2021-07-07T14:45

2021-07-07T14:45

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Псковской области до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей города качественной питьевой водой, сообщается на сайте Кремля.Во время прямой линии к главе государства обратился житель Пскова, рассказавший о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.Срок исполнения поручения - 1 октября 2021 года, ответственные за его исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

https://ria.ru/20210705/voda-1739865365.html

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