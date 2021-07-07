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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210707/putin-1740267985.html
Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой
Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Псковской области до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей города качественной... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:45
2021-07-07T14:45
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
михаил ведерников
михаил мишустин
владимир путин
псковская область
псков
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Псковской области до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей города качественной питьевой водой, сообщается на сайте Кремля.Во время прямой линии к главе государства обратился житель Пскова, рассказавший о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.Срок исполнения поручения - 1 октября 2021 года, ответственные за его исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
https://ria.ru/20210705/voda-1739865365.html
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россия, михаил ведерников, михаил мишустин, владимир путин, псковская область, псков, общество
Путин поручил обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой
14:45 07.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин поручил принять меры, чтобы обеспечить жителей Пскова качественной питьевой водой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Псковской области до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей города качественной питьевой водой, сообщается на сайте Кремля.
Во время прямой линии к главе государства обратился житель Пскова, рассказавший о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.
"Правительству РФ совместно с администрацией Псковской области принять меры, направленные на обеспечение жителей Пскова питьевой водой надлежащего качества, исходя из природных свойств воды на соответствующей территории", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2021 года, ответственные за его исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияМихаил ВедерниковМихаил МишустинВладимир ПутинПсковская областьПсковОбщество
 
 
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