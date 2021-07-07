Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин поручил обеспечить реализацию закона о несписании за долги минимального дохода
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 октября обеспечить реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги и разъяснить россиянам порядок работы этого механизма.
Соответствующий перечень поручений по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" опубликован в среду на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", а также организовать информационно-разъяснительную работу среди граждан о порядке реализации данного механизма", - говорится в перечне.
Это закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, подписанный президентом в конце июня. Согласно документу, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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