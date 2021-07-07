https://ria.ru/20210707/putin-1740267076.html

Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания

Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания - РИА Новости, 07.07.2021

Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 октября обеспечить реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги и РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:39

2021-07-07T14:39

2021-07-07T14:39

россия

эльвира набиуллина

михаил мишустин

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739249205_0:102:3215:1910_1920x0_80_0_0_f3a9742b5a3fe80ad5d3edf092136683.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 октября обеспечить реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги и разъяснить россиянам порядок работы этого механизма.Соответствующий перечень поручений по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" опубликован в среду на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", а также организовать информационно-­разъяснительную работу среди граждан о порядке реализации данного механизма", - говорится в перечне.Это закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, подписанный президентом в конце июня. Согласно документу, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20210629/zakon-1739133566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/dokhod-1737401988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика