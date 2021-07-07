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Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 октября обеспечить реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги и РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:39
2021-07-07T14:39
россия
эльвира набиуллина
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 октября обеспечить реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги и разъяснить россиянам порядок работы этого механизма.Соответствующий перечень поручений по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" опубликован в среду на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", а также организовать информационно-­разъяснительную работу среди граждан о порядке реализации данного механизма", - говорится в перечне.Это закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, подписанный президентом в конце июня. Согласно документу, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20210629/zakon-1739133566.html
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россия, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода от списания
14:39 07.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин поручил обеспечить реализацию закона о несписании за долги минимального дохода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 октября обеспечить реализацию закона о защите минимального дохода граждан от списания за долги и разъяснить россиянам порядок работы этого механизма.
Соответствующий перечень поручений по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" опубликован в среду на сайте Кремля.
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Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", а также организовать информационно-­разъяснительную работу среди граждан о порядке реализации данного механизма", - говорится в перечне.
Это закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, подписанный президентом в конце июня. Согласно документу, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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