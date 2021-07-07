https://ria.ru/20210707/putin-1740265323.html
Путин поручил представить идеи по оплате труда пожарных в ряде регионов
Путин поручил представить идеи по оплате труда пожарных в ряде регионов - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил представить идеи по оплате труда пожарных в ряде регионов
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 августа представить идеи о софинансировании оплаты труда пожарных в регионах с высоким уровнем... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:31
2021-07-07T14:31
2021-07-07T14:31
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 августа представить идеи о софинансировании оплаты труда пожарных в регионах с высоким уровнем пожарной опасности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ представить предложения, касающиеся ... софинансирования из средств федерального бюджета расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на оплату труда работников региональных подразделений пожарной охраны в субъектах РФ с высоким уровнем пожарной опасности, низкой плотностью населения и низким уровнем бюджетной обеспеченности, в целях доведения уровня оплаты труда работников региональных подразделений до уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в соответствующих субъектах РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 30 августа.
https://ria.ru/20210701/zabaykale-1739344526.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
Путин поручил представить идеи по оплате труда пожарных в ряде регионов
Путин поручил представить идеи о софинансировании оплаты труда пожарных в ряде регионов