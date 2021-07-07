https://ria.ru/20210707/putin-1740264068.html

Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу

Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу - РИА Новости, 07.07.2021

Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет, о... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:23

2021-07-07T14:23

2021-07-07T14:23

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

игорь бабушкин

владимир путин

астраханская область

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет, о которых говорили на прямой линии.В ходе прямой линии с главой государства жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 августа, ответственный - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html

россия

астраханская область

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россия, игорь бабушкин, владимир путин, астраханская область, общество