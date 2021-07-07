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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210707/putin-1740264068.html
Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу
Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу - РИА Новости, 07.07.2021
Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу
Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет, о... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:23
2021-07-07T14:23
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
игорь бабушкин
владимир путин
астраханская область
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет, о которых говорили на прямой линии.В ходе прямой линии с главой государства жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 августа, ответственный - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html
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россия, игорь бабушкин, владимир путин, астраханская область, общество
Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу
14:23 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу по детским пособиям

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет, о которых говорили на прямой линии.
В ходе прямой линии с главой государства жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.
"Рекомендовать правительству Астраханской области привести региональные нормативные правовые акты в соответствие с установленными правительством Российской Федерации основными требованиями к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, согласовав их с Минтрудом России", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля, которые даны по итогам прямой линии.
Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 августа, ответственный - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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