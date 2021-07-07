Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин рекомендовал астраханским властям скорректировать правовую базу по детским пособиям
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет, о которых говорили на прямой линии.
В ходе прямой линии с главой государства жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.
"Рекомендовать правительству Астраханской области привести региональные нормативные правовые акты в соответствие с установленными правительством Российской Федерации основными требованиями к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, согласовав их с Минтрудом России", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля, которые даны по итогам прямой линии.
Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 августа, ответственный - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.