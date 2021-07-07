https://ria.ru/20210707/putin-1740262440.html
Путин рекомендовал главам регионов общаться с жителями не реже раза в год
Путин рекомендовал главам регионов общаться с жителями не реже раза в год - РИА Новости, 07.07.2021
Путин рекомендовал главам регионов общаться с жителями не реже раза в год
Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии рекомендовал главам регионов не реже раза в год проводить прямое общение с жителями, а администрации... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:16
2021-07-07T14:16
2021-07-07T14:16
россия
антон вайно
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии рекомендовал главам регионов не реже раза в год проводить прямое общение с жителями, а администрации президента - при необходимости оказывать помощь в организации.Перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия", - говорится в перечне поручений.Доклад по выполнению поручения нужно предоставить до до 31 декабря 2021 года, далее ежегодно. Ответственные - главы субъектов РФ и глава администрации президента Антон Вайно.
https://ria.ru/20210707/liniya-1740262094.html
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россия, антон вайно, владимир путин, политика
Путин рекомендовал главам регионов общаться с жителями не реже раза в год
Путин порекомендовал главам регионов не реже раза в год общаться с жителями