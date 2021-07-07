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Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину

Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину - РИА Новости, 07.07.2021

Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину

Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру проверить соблюдение закона при переселении жителей тюменского поселка Демьянка, в том числе начисление... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:11

2021-07-07T14:11

2021-07-07T14:12

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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игорь краснов

генеральная прокуратура рф

владимир путин

уватский район

тюменская область

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру проверить соблюдение закона при переселении жителей тюменского поселка Демьянка, в том числе начисление им платежей ЖКХ, сообщается на сайте Кремля.Неделю назад жители поселка Демьянка Уватского района обратились на прямую линию к президенту, заявив, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более."Генеральной прокуратуре РФ проверить соблюдение требований жилищного законодательства РФ при переселении жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области из аварийного жилищного фонда, в том числе в части обоснованности начислений платежей за жилищно- коммунальные услуги", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября 2021 года, ответственный за исполнение - генпрокурор Игорь Краснов.

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, уватский район, тюменская область, общество