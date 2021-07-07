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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210707/putin-1740261508.html
Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину
Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину - РИА Новости, 07.07.2021
Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину
Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру проверить соблюдение закона при переселении жителей тюменского поселка Демьянка, в том числе начисление... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:11
2021-07-07T14:12
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
уватский район
тюменская область
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру проверить соблюдение закона при переселении жителей тюменского поселка Демьянка, в том числе начисление им платежей ЖКХ, сообщается на сайте Кремля.Неделю назад жители поселка Демьянка Уватского района обратились на прямую линию к президенту, заявив, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более."Генеральной прокуратуре РФ проверить соблюдение требований жилищного законодательства РФ при переселении жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области из аварийного жилищного фонда, в том числе в части обоснованности начислений платежей за жилищно- коммунальные услуги", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября 2021 года, ответственный за исполнение - генпрокурор Игорь Краснов.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, уватский район, тюменская область, общество
Генпрокуратура проверит жалобы жителей тюменского поселка Путину
14:11 07.07.2021 (обновлено: 14:12 07.07.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин попросил проверить соблюдение закона при переселении жителей поселка Демьянка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру проверить соблюдение закона при переселении жителей тюменского поселка Демьянка, в том числе начисление им платежей ЖКХ, сообщается на сайте Кремля.
Неделю назад жители поселка Демьянка Уватского района обратились на прямую линию к президенту, заявив, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более.
"Генеральной прокуратуре РФ проверить соблюдение требований жилищного законодательства РФ при переселении жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области из аварийного жилищного фонда, в том числе в части обоснованности начислений платежей за жилищно- коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября 2021 года, ответственный за исполнение - генпрокурор Игорь Краснов.
Платежный документ оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 19:54Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Жителям тюменского села, пожаловавшимся Путину, пересчитали плату за ЖКУ
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинУватский районТюменская областьОбщество
 
 
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