https://ria.ru/20210707/putin-1740225818.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

Президент России Владимир Путин в телеграмме губернатору Камчатского края Владимиру Солодову попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:24

2021-07-07T11:24

2021-07-07T13:18

владимир солодов

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

крушение ан-26 на камчатке

владимир путин

камчатский край

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме губернатору Камчатского края Владимиру Солодову попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших при крушении Ан-26.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20210707/ekipazh-1740223152.html

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

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