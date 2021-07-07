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Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ - РИА Новости, 07.07.2021
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T01:17
2021-07-07T01:28
россия
леонид слуцкий (политик)
обсе
владимир джабаров
петр толстой
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции.Документ касается оценок действий относительно Украины и Крыма, предложенной украинскими представителями. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании заявил, что ПА ОБСЕ нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале.Он подчеркнул, что российская сторона хочет не конфронтации, а диалога, который невозможен при нарушении регламента. Толстой также указал, что правила необходимо соблюдать.Позднее вице-спикер Госдумы сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России". Также он отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене".Реакция в РоссииКак заявил сенатор Владимир Джабаров, на прошедшем заседании внесли неконструктивные резолюции. "Одна из них касалась Белоруссии, а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер", — пояснил он.Сенатор указал, что российская делегация была против принятия этих документов, при этом голосование прошло с нарушение регламента. По словам Джабарова, указанные резолюции не проходили обсуждение, при этом в последний момент были отменены дебаты по актуальным вопросам международной повестки.В свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Москва готова отстаивать свои позиции на различных площадках, однако не будет мириться с нарушениями правил. Парламентарий назвал представленную на рассмотрение резолюцию "лживой и русофобской", подчеркнув, что антироссийские документы, предложенные Украиной, не в первый раз принимаются с нарушением регламента.Неравные взносыРанее Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую риторику, в десять раз ниже, чем у России. "Ну и про то, что интересно европейцам - про деньги. Непонятно, почему расходы растут, и при этом взносы России, а значит деньги наших налогоплательщиков, порой в десятки раз выше, чем у записных русофобов, создающих истерику на площадке ПА ОБСЕ", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Парламентарий привел в пример Украину и Чехию, по сравнению с которыми Россия делает взносы больше в десять раз."Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку", - добавил он.Кризис в отношениях России и ПАСЕ в 2014 годуДо 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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россия, леонид слуцкий (политик), обсе, владимир джабаров, петр толстой, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
01:17 07.07.2021 (обновлено: 01:28 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве
На открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента ассамблеи

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции.
Документ касается оценок действий относительно Украины и Крыма, предложенной украинскими представителями. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании заявил, что ПА ОБСЕ нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале.
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Он подчеркнул, что российская сторона хочет не конфронтации, а диалога, который невозможен при нарушении регламента. Толстой также указал, что правила необходимо соблюдать.
Позднее вице-спикер Госдумы сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России". Также он отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене".

Реакция в России

Как заявил сенатор Владимир Джабаров, на прошедшем заседании внесли неконструктивные резолюции. "Одна из них касалась Белоруссии, а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер", — пояснил он.
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Сенатор указал, что российская делегация была против принятия этих документов, при этом голосование прошло с нарушение регламента. По словам Джабарова, указанные резолюции не проходили обсуждение, при этом в последний момент были отменены дебаты по актуальным вопросам международной повестки.
В свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Москва готова отстаивать свои позиции на различных площадках, однако не будет мириться с нарушениями правил. Парламентарий назвал представленную на рассмотрение резолюцию "лживой и русофобской", подчеркнув, что антироссийские документы, предложенные Украиной, не в первый раз принимаются с нарушением регламента.

Неравные взносы

Ранее Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую риторику, в десять раз ниже, чем у России. "Ну и про то, что интересно европейцам - про деньги. Непонятно, почему расходы растут, и при этом взносы России, а значит деньги наших налогоплательщиков, порой в десятки раз выше, чем у записных русофобов, создающих истерику на площадке ПА ОБСЕ", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
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Парламентарий привел в пример Украину и Чехию, по сравнению с которыми Россия делает взносы больше в десять раз.
"Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку", - добавил он.

Кризис в отношениях России и ПАСЕ в 2014 году

До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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