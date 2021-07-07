https://ria.ru/20210707/propiska-1740253659.html
Жительница Ростовской области прописала у себя больше 700 иностранцев
Жительница Ростовской области прописала у себя больше 700 иностранцев - РИА Новости, 07.07.2021
Жительница Ростовской области прописала у себя больше 700 иностранцев
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Каменского района Ростовской области, подозреваемой в фиктивной постановке на учет у себя дома более РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:34
2021-07-07T13:34
2021-07-07T13:34
россия
гумвд
каменский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Каменского района Ростовской области, подозреваемой в фиктивной постановке на учет у себя дома более 700 иностранцев, сообщает ГУМВД по региону."Как выяснили полицейские, женщина на протяжении длительного времени оформляла регистрацию иностранным гражданам в своем домовладении, но не предоставляла фактического проживания, что повлекло к фиктивной постановке на учет более 700 человек", - говорится в сообщении.Во время обысков дома у подозреваемой обнаружены более тысячи бланков-заявлений о регистрации по месту пребывания. Как выяснили оперативники, ежемесячно по адресу регистрировалось от 10 до 15 человек."В отношении фигурантки подразделением дознания МО МВД России "Каменский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", - отмечается в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на три года.
https://ria.ru/20210330/propiska-1603496500.html
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россия, гумвд, каменский район, ростовская область, происшествия
Жительница Ростовской области прописала у себя больше 700 иностранцев
Возбуждено уголовное дело против ростовчанки, прописавшей в своем доме более 700 иностранцев