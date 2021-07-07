https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html

Путин оценил вклад прокуратуры в развитие России

Путин оценил вклад прокуратуры в развитие России - РИА Новости, 07.07.2021

Путин оценил вклад прокуратуры в развитие России

Российская прокуратура четко выполняет возложенные на нее задачи и вносит вклад в развитие РФ как подлинно правового государства, заявил президент России... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:17

2021-07-07T10:17

2021-07-07T10:36

россия

владимир путин

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская прокуратура четко выполняет возложенные на нее задачи и вносит вклад в развитие РФ как подлинно правового государства, заявил президент России Владимир Путин.В ходе обращения к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге, президент отметил, что общими вызовами сегодня является, в частности, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции."Российская прокуратура активно работает по всем названным направлениям. Как единая централизованная система, она четко выполняет возложенные на нее задачи, вносит весомый вклад в развитие России как подлинно правового, социально ориентированного демократического государства", - подчеркнул Путин.Он отметил, что за последнее время эти принципы были усилены и конкретизированы в обновленной конституции страны и в целом в российском законодательстве.Так, по его словам, во время эпидемии коронавируса "органы прокуратуры существенно активизировали надзор за своевременным предоставлением медицинской помощи, лекарств, социальных выплат и пособий". Особое внимание уделяется также защите прав детей, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью, многодетных семей и семей с низкими доходами, добавил глава государства.

https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592667567.html

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Путин: социальные принципы были усилены в обновленной Конституции Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы. Путин: социальные принципы были усилены в обновленной Конституции 2021-07-07T10:17 true PT0M25S

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россия, владимир путин, санкт-петербург, общество