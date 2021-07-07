Путин оценил вклад прокуратуры в развитие России
10:17 07.07.2021 (обновлено: 10:36 07.07.2021)
Путин заявил, что прокуратура вносит вклад в развитие России как правового государства
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская прокуратура четко выполняет возложенные на нее задачи и вносит вклад в развитие РФ как подлинно правового государства, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе обращения к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге, президент отметил, что общими вызовами сегодня является, в частности, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции.
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"Российская прокуратура активно работает по всем названным направлениям. Как единая централизованная система, она четко выполняет возложенные на нее задачи, вносит весомый вклад в развитие России как подлинно правового, социально ориентированного демократического государства", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что за последнее время эти принципы были усилены и конкретизированы в обновленной конституции страны и в целом в российском законодательстве.
"Реализуя свои надзорные полномочия, прокуроры следят за соблюдением законов на всей территории России и в случае нарушений принимают меры для защиты прав граждан", - заявил президент.
Так, по его словам, во время эпидемии коронавируса "органы прокуратуры существенно активизировали надзор за своевременным предоставлением медицинской помощи, лекарств, социальных выплат и пособий". Особое внимание уделяется также защите прав детей, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью, многодетных семей и семей с низкими доходами, добавил глава государства.