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Жительнице Астраханской области вынесли приговор за попытку задушить сына
Жительнице Астраханской области вынесли приговор за попытку задушить сына - РИА Новости, 07.07.2021
Жительнице Астраханской области вынесли приговор за попытку задушить сына
Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил местную жительницу к 1,5 года колонии за попытку задушить своего новорожденного ребенка, сообщает СУСК... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:26
2021-07-07T11:26
россия
икрянинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил местную жительницу к 1,5 года колонии за попытку задушить своего новорожденного ребенка, сообщает СУСК России по региону.По данным ведомства, 36-летняя мать троих детей никому не говорила, что снова беременна, на учете у гинеколога не состояла. Вечером 23 марта она родила здорового мальчика в душевой комнате одной из больниц Икрянинского района, потом перенесла ребенка на склад в больнице, "обмотала его голову полимерным пакетом, после чего завернула его в одеяло и попыталась вынести из комнаты, чтобы закопать в безлюдном месте". Женщину увидели врачи, им удалось спасти ребенка.Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30 и статье 106 (покушение на убийство новорожденного)."Приговором Икрянинского районного суда Астраханской области местной жительнице назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении младенца, а также ограничена в правах в отношении трех своих детей", - говорится в сообщении.
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россия, икрянинский район, астраханская область, происшествия
Жительнице Астраханской области вынесли приговор за попытку задушить сына
11:26 07.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Жительнице Астраханской области дали 1,5 года колонии за попытку задушить новорожденного сына

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил местную жительницу к 1,5 года колонии за попытку задушить своего новорожденного ребенка, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, 36-летняя мать троих детей никому не говорила, что снова беременна, на учете у гинеколога не состояла. Вечером 23 марта она родила здорового мальчика в душевой комнате одной из больниц Икрянинского района, потом перенесла ребенка на склад в больнице, "обмотала его голову полимерным пакетом, после чего завернула его в одеяло и попыталась вынести из комнаты, чтобы закопать в безлюдном месте". Женщину увидели врачи, им удалось спасти ребенка.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30 и статье 106 (покушение на убийство новорожденного).
"Приговором Икрянинского районного суда Астраханской области местной жительнице назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении младенца, а также ограничена в правах в отношении трех своих детей", - говорится в сообщении.
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РоссияИкрянинский районАстраханская областьПроисшествия
 
 
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