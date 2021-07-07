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При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек
При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2021
При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:45
2021-07-07T08:45
2021-07-07T11:12
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один взрослый, бабушка, и пять детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет", — сказал собеседник агентства.Представитель прокуратуры региона уточнил, что погибшие дети были из разных семей: одна семья приехала в гости к другой. При этом их родители ночевали в отдельно стоящей бане, они живы.Возгорание произошло в городе Починок, в жилище площадью 80 квадратных метров. Всего в доме находились восемь человек. По предварительным данным, пожар начался с пристройки к дому, где располагалась кухня, стоял холодильник и газовая плита. Следователи считают, что оказалась неисправна проводка.Они завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Семья была многодетной, и в СК считают, что происшествие могло произойти из-за халатности чиновников, которые не приняли достаточных мер, чтобы обеспечить пожарную безопасность жилья.
https://ria.ru/20210705/proisshestviya-1740003610.html
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смоленская область, происшествия
При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек
08:45 07.07.2021 (обновлено: 11:12 07.07.2021)
При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть жильцов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области
, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один взрослый, бабушка, и пять детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет", — сказал собеседник агентства.
Представитель прокуратуры региона уточнил, что погибшие дети были из разных семей: одна семья приехала в гости к другой. При этом их родители ночевали в отдельно стоящей бане, они живы.
Возгорание произошло в городе Починок, в жилище площадью 80 квадратных метров. Всего в доме находились восемь человек.
По предварительным данным, пожар начался с пристройки к дому, где располагалась кухня, стоял холодильник и газовая плита. Следователи считают, что оказалась неисправна проводка.
Они завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Семья была многодетной, и в СК считают, что происшествие могло произойти из-за халатности чиновников, которые не приняли достаточных мер, чтобы обеспечить пожарную безопасность жилья.