https://ria.ru/20210707/pozhar-1740199745.html

При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек

При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2021

При пожаре в доме в Смоленской области погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:45

2021-07-07T08:45

2021-07-07T11:12

смоленская область

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один взрослый, бабушка, и пять детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет", — сказал собеседник агентства.Представитель прокуратуры региона уточнил, что погибшие дети были из разных семей: одна семья приехала в гости к другой. При этом их родители ночевали в отдельно стоящей бане, они живы.Возгорание произошло в городе Починок, в жилище площадью 80 квадратных метров. Всего в доме находились восемь человек. По предварительным данным, пожар начался с пристройки к дому, где располагалась кухня, стоял холодильник и газовая плита. Следователи считают, что оказалась неисправна проводка.Они завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Семья была многодетной, и в СК считают, что происшествие могло произойти из-за халатности чиновников, которые не приняли достаточных мер, чтобы обеспечить пожарную безопасность жилья.

https://ria.ru/20210705/proisshestviya-1740003610.html

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия