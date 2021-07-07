https://ria.ru/20210707/pomosch-1740188287.html

На Камчатке выделят по 500 тысяч рублей семьям погибших в крушении Ан-26

На Камчатке выделят по 500 тысяч рублей семьям погибших в крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

На Камчатке выделят по 500 тысяч рублей семьям погибших в крушении Ан-26

Правительство Камчатского края выделит по 500 тысяч рублей родственникам погибших в результате крушения Ан-26, рассказал на совещании глава региона Владимир... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T02:08

2021-07-07T02:08

2021-07-07T02:08

крушение ан-26 на камчатке

владимир солодов

ан-26

палана

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Правительство Камчатского края выделит по 500 тысяч рублей родственникам погибших в результате крушения Ан-26, рассказал на совещании глава региона Владимир Солодов.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."Правительство Камчатского края среагирует... 500 тысяч рублей... в дополнение к тем выплатам", - сказал Солодов.Как отметил глава региона, через два часа на Камчатку прилетят "федеральные коллеги"."Мы с ними вместе будем вылетать в Палану для работы дальше", - сказал глава Камчатки.

https://ria.ru/20210707/krushenie-1740188179.html

палана

камчатский край

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, владимир солодов, ан-26, палана, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия