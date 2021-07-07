https://ria.ru/20210707/podderzhka-1740190313.html
Государство просят поддержать молодых специалистов работой и деньгами
Государство просят поддержать молодых специалистов работой и деньгами - РИА Новости, 07.07.2021
Государство просят поддержать молодых специалистов работой и деньгами
Государство должно обеспечить выпускников бюджетного обучения в вузах и ссузах первым рабочим местом, если подходящей вакансии нет, молодой специалист сможет... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:20
2021-07-07T03:20
2021-07-07T03:20
максим петунин
россия
валентина матвиенко
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Государство должно обеспечить выпускников бюджетного обучения в вузах и ссузах первым рабочим местом, если подходящей вакансии нет, молодой специалист сможет получать господдержку в размере одного МРОТ ежемесячно, но не более года, такие предложения содержатся в обращении благотворительного фонда "Сердце лидера" на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова."Для того чтобы подрастающее поколение чувствовало уверенность в завтрашнем дне, а также для избежания разбалансированности между профессиями, которым обучают студентов, и существующими вакансиями на рынке труда необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность государства предлагать выпускникам, получившим бесплатное профессиональное образование, первое рабочее место по специальности", - говорится в документе за подписью главы фонда Максима Петунина. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.В случае отсутствия данных предложений после завершения обучения - "выплачивать ежемесячное пособие молодому специалисту в размере одного МРОТ до тех пор, пока не появится возможность его трудоустройства, но не дольше одного года", отмечают в фонде.В обращении подчеркивается, что в настоящее время молодые специалисты в нашей стране часто сталкиваются с проблемой трудоустройства после окончания высших и средних специальных учебных заведений. "Данная ситуация во многом обусловлена высокими требованиями работодателей к будущим сотрудникам, в том числе необходимостью иметь стаж работы по специальности не менее одного года. При этом выпускники учебных заведений на момент завершения учебы в лучшем случае имеют опыт, полученный в ходе производственной практики", - отмечается в документе.Таким образом, не имея возможности устроиться по специальности, молодые специалисты идут на низкоквалифицированную работу, не требующую специальных знаний, умений, навыков, чтобы раздобыть средства к существованию или вовсе остаются без работы, говорится в документе.Существующая проблема усугубляется низкой эффективностью расходования бюджетных средств, направленных на получение учащимися бесплатного среднего специального или высшего образования: государство тратит деньги на специалистов, которые в итоге оказываются невостребованными на рынке труда, отмечают в фонде. "Помимо прочего, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире, привели к существенному сокращению объемов рынка труда. Так, по информации из открытых источников, с начала пандемии безработица выросла на 30%, а число безработных в России достигло почти 5 миллионов человек", - поясняют в фонде."Гарантирование первого рабочего места государством позитивно отразится на желании молодых людей получать профессиональное образование, улучшит перспективы российской экономики, заметно снизит безработицу", - отмечают общественники. Они предлагают рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим петунин, россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, общество
Государство просят поддержать молодых специалистов работой и деньгами
Государство просят поддержать российских молодых специалистов работой и деньгами
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Государство должно обеспечить выпускников бюджетного обучения в вузах и ссузах первым рабочим местом, если подходящей вакансии нет, молодой специалист сможет получать господдержку в размере одного МРОТ ежемесячно, но не более года, такие предложения содержатся в обращении благотворительного фонда "Сердце лидера" на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко
и Вячеслава Володина
, главы Минтруда Антона Котякова
.
"Для того чтобы подрастающее поколение чувствовало уверенность в завтрашнем дне, а также для избежания разбалансированности между профессиями, которым обучают студентов, и существующими вакансиями на рынке труда необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность государства предлагать выпускникам, получившим бесплатное профессиональное образование, первое рабочее место по специальности", - говорится в документе за подписью главы фонда Максима Петунина
. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
В случае отсутствия данных предложений после завершения обучения - "выплачивать ежемесячное пособие молодому специалисту в размере одного МРОТ до тех пор, пока не появится возможность его трудоустройства, но не дольше одного года", отмечают в фонде.
В обращении подчеркивается, что в настоящее время молодые специалисты в нашей стране часто сталкиваются с проблемой трудоустройства после окончания высших и средних специальных учебных заведений. "Данная ситуация во многом обусловлена высокими требованиями работодателей к будущим сотрудникам, в том числе необходимостью иметь стаж работы по специальности не менее одного года. При этом выпускники учебных заведений на момент завершения учебы в лучшем случае имеют опыт, полученный в ходе производственной практики", - отмечается в документе.
Таким образом, не имея возможности устроиться по специальности, молодые специалисты идут на низкоквалифицированную работу, не требующую специальных знаний, умений, навыков, чтобы раздобыть средства к существованию или вовсе остаются без работы, говорится в документе.
Существующая проблема усугубляется низкой эффективностью расходования бюджетных средств, направленных на получение учащимися бесплатного среднего специального или высшего образования: государство тратит деньги на специалистов, которые в итоге оказываются невостребованными на рынке труда, отмечают в фонде. "Помимо прочего, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире, привели к существенному сокращению объемов рынка труда. Так, по информации из открытых источников, с начала пандемии безработица выросла на 30%, а число безработных в России
достигло почти 5 миллионов человек", - поясняют в фонде.
"Гарантирование первого рабочего места государством позитивно отразится на желании молодых людей получать профессиональное образование, улучшит перспективы российской экономики, заметно снизит безработицу", - отмечают общественники. Они предлагают рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство РФ.